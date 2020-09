Concorso straordinario, oggi data di inizio ufficiale: ecco il numero di iscrizioni per regione e classe di gara [SCARICA PDF]

Concorso straordinario per il ruolo: 32.000 posti disponibili. Oltre 64.000 candidature presentate entro il 10 agosto: ecco la ripartizione per classi di concorso e per regione. Va avvertito che il controllo delle condizioni di ammissione potrebbe avvenire dopo la prova scritta che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe svolgersi dal 22 ottobre al 9 novembre con sconcertante per classe di gara. I dettagli delle date sono attesi nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale domani, 29 settembre 2020.

Posti disponibili per classe di gara e regione – ultima modifica 08 luglio 2020

Numero di applicazioni per regione

Esame scritto su computer

La prova scritta, da superare con un punteggio minimo di 56/80, sarà informatizzata, suddivisa per classe di gara e tipologia di sede.

La durata della prova è pari a centocinquanta minuti, fatti salvi gli ulteriori ritardi di cui all’art. 20 fuori

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Prova scritta per luoghi comuni: 5 domande + 1 inglese

La prova scritta per i luoghi comuni mira a valutare le conoscenze e le competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché la capacità di comprendere il testo in lingua inglese ed è così strutturata:

una. cinque domande aperte, finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle materie insegnate;

b. una domanda, composta da un testo in inglese seguito da da cinque domande di comprensione aperte finalizzato alla verifica della capacità di comprensione del testo al livello B2 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”.

Prova scritta per posizioni di supporto

La prova scritta dei luoghi di sostegno ha l’obiettivo di conoscere le metodologie pedagogiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché di valutare la conoscenza dei contenuti e delle procedure finalizzate all’inclusione educativa degli studenti disabili, nonché le capacità capire il testo in inglese ed è strutturato come segue:

a. cinque domande aperte, volte a conoscere le metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché a valutare la conoscenza dei contenuti e delle procedure finalizzate all’inclusione educativa degli alunni disabili;

b. una domanda, costituita da un testo in inglese seguito da cinque domande a risposta aperta di comprensione volte a verificare la capacità di comprendere il testo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Prova scritta dei corsi di concorso di inglese

La prova scritta per i corsi di inglese si svolge interamente in lingua inglese e consiste in 6 domande aperte volte a valutare le relative conoscenze e le capacità disciplinari e didattico-metodologiche.

Le domande delle classi del concorso relative alle restanti lingue straniere vengono svolte nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprendere il testo in inglese a livello B2 con la domanda in inglese.

I programmi

Appendice C – Programmi di esami scritti

Errata corregge l’Appendice C – Programmi di esami scritti

