Dopo l’ASVEL, Retin Obasohan va in esilio in Italia

Lega – Tornato in questa stagione dal Lyon-Villeurbanne, Retin Obasohan lascia l’ASVEL per il Derthona, club italiano qualificato per la Champions League.

Da accreditare una stagione irregolare all’ASVEL (8.2 punti al 43%, 2.2 rimbalzi e 2.1 assist in 77 partite), ma diventare leader della squadra durante i playoff (14.7 punti al 56%), Retin Obasohan (1,88 milioni, 30) non è riuscito a ottenere un altro contratto in EuroLeague. Il nazionale belga è ancora piuttosto in piedi da quando è entrato a far parte dell’ambizioso progetto di Derthona. Rinforzato anche da Kyle Weems, rubato alla Virtus Bologna, il club del tortonese scoprirà la Champions League. BOOOOM 💪🏾 Benvenuto Retin Obasohan 🎇 👉 👉 https://t.co/P51oHZwPH0 pic.twitter.com/j1v1noin3T — Derthona Basket (@DerthonaBasket) 14 luglio 2023 di @Alexandre Lacoste 14 luglio 2023 alle 11:57

