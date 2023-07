Le birre italiane premiate al Brussels Beer Challenge 2022 in degustazione all’Open Baladin il 21 luglio

In onore della festa nazionale belga, il Brussels Beer Challenge, in collaborazione con Cronache di Birra, vi invita a una serata alla scoperta delle birre premiate dell’ultima edizione del concorso internazionale. Venerdì 21 luglio ilAprire Baladin Roma (Via degli Specchi, 6) ospiterà la festosa kermesse aperta agli addetti ai lavori (dalle ore 19) e al pubblico (dalle ore 20).

Riservata esclusivamente a professionisti e giornalisti del settore, una masterclass sul tema Oude Geuze sarà presentata dalle 19:00 alle 20:00 da Lorenzo Dabove in arte “Kuaska”, il massimo esperto italiano di stili tipici belgi. Verranno degustate le birre dei birrifici Lindemans, Boon e Lambiek Fabrik.

Dalle 20:00 saranno aperte al pubblico 16 birre italiane premiate dall’edizione 2022 del Brussels Beer Challenge. Saranno disponibili alla spina birre di Torre Mozza, Granda, Antikorpo, Radiocraft, Rethia, Mezzavia, Mezzopasso e Gaia. Il percorso si concluderà con due birre belghe, Val Dieu e Malheur, oltre alla degustazione della migliore birra italiana del concorso, il trofeo Cronache di Birra, del birrificio Brùton.

Nel 2022 l’Italia si conferma nella top 3 delle nazioni più premiate con 34 medaglie di cui 8 ori, 7 argenti e 19 bronzi. La birra Mezzavia, che si può gustare a Roma, si è distinta per essere l’unico birrificio italiano ad aver vinto 2 medaglie d’oro con Garede Roubaix e City Folk. La birra Tropicana del Birrificio Rethia si è riconfermata con una medaglia d’argento e il birrificio ha centrato l’impresa di salire sul podio nella categoria White con la sua Magnolia, che ha vinto il bronzo.

Tutti i risultati italiani sono disponibili qua

Luogo dell’evento:

APRI BALADINO

Via degli Specchi, 6

00186 ROMA (RM) – Italia

La sfida della birra di Bruxelles è la prima competizione professionale di birra in Belgio fondata nel 2012 dalla società Becomev, gestita da Luc de Raedemaeker e Thomas Costenoble. Nel 2022 hanno partecipato quasi 2.000 birre, di cui oltre 250 dall’Italia. Gli obiettivi del concorso sono valutare oggettivamente la qualità delle birre concorrenti e fornire ai birrifici uno strumento di promozione internazionale. Per il consumatore finale, una medaglia del Brussels Beer Challenge è senza dubbio una garanzia di qualità.

L’evento itinerante si svolgerà nella città di Turnhout (Belgio) dal 29 al 31 ottobre 2023.