in Italia il fiore di zucca è una delizia per i buongustai

Martedì 20 giugno, Ore 13 svela i segreti di una specialità italiana. : ciambelline con fiori di zucca. Alcuni chef usano questo ortaggio anche per fare il gelato. Rapporto a Roma.

A Roma (Italia), la frittella di fiori di zucca, ripiena di acciughe e mozzarella, è sulla tavola di ogni ristorante. Quelli di Loredana Santarelli, chef del ristorante Velavevodetto, sono reputati tra i migliori della Capitale. “L’importante è inserire tutta la mozzarella. Stessa cosa con le acciughe. (…) Il fiore è molto delicato, quindi bisogna stare attenti“, spiega. Al di là della delicatezza, è fondamentale la preparazione dell’impasto, composto da farina, lievito e acqua. Per alleggerire il suo, Loredana utilizza l’acqua minerale”molto gassata e fredda“.

ciambelle e gelato

In Italia, questo piatto tradizionale ed economico viene consumato fin dalla tenera età. “Sono romano da sette generazioni e li prepara sempre mia madre“, confida un uomo. Nelle campagne di Roma, il fiore della zucca cresce da aprile a ottobre. Sui suoi 12 ettari di terreno, Carlo Noro ha riservato due serre per la loro coltivazione”.La dolcezza del fiore dipende dalla coltivazione e dalla fertilizzazione. Non usare pesticidi, perché inibisce gli aromiTra i suoi clienti annovera ristoratori che cucinano i bomboloni, ma anche gelatieri come Dario Rossi, maestro gelatiere. Quest’ultimo ha creato un profumo con un ciambellone di fiori di zucca.