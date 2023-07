Il Ministro della Polizia in visita di lavoro in Italia

Su invito del Ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi, una delegazione di alto livello del Ministero della Polizia, guidata dal Ministro Tô Lâm, ha effettuato una visita di lavoro in Italia dal 17 al 19 luglio.

Foto: VNA/CVN

Durante il loro incontro a Roma, i Ministri Tô Lâm e Matteo Piantedosi hanno ritenuto che la cooperazione tra il Ministero della Polizia vietnamita e il Ministero dell’Interno italiano sia stata mantenuta e incoraggiata con molti risultati positivi, in particolare nella formazione dei dirigenti.

Il Ministro Tô Lâm si è dichiarato lieto di recarsi in Italia in occasione dei 50e anniversario dell’instaurazione di relazioni diplomatiche tra i due Paesi (1973-2023) e 10 anni del loro partenariato strategico (2013-2023).

Foto: VNA/CVN

Durante l’incontro con il Ministro della Giustizia italiano, Carlo Nordio, il Ministro Tô Lâm ha affermato che con l’accordo di cooperazione nella lotta alla criminalità tra Vietnam e Italia firmato nel 2014, gli accordi di estradizione e trasferimento dei condannati firmati questa volta saranno importanti documenti legali per la cooperazione tra i due paesi in questo campo.

Il Ministro Carlo Nordio ha suggerito che le due parti completino presto le procedure per l’entrata in vigore dei due accordi, scambiando delegazioni a tutti i livelli per migliorare la comprensione reciproca, nonché le informazioni e l’esperienza nella lotta alla criminalità.

Durante la sua permanenza, il Ministro Tô Lâm ha anche visitato l’Ambasciata del Vietnam in Italia.

