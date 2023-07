Mondial 2023: dove e come guardare le partite della squadra femminile francese?

Réunion La 1ère sostiene il calcio femminile. Da oggi fino al 20 agosto, il tuo canale trasmette le migliori partite della Coppa del Mondo 2023 e 2 partite della Francia.

Andiamo per la Coppa del Mondo femminile! Dal 20 luglio al 20 agosto 2023 le migliori nazioni si sfideranno nella nona edizione dei Mondiali di calcio femminile, in Australia e Nuova Zelanda. A quattro anni dal suo quarto titolo mondiale, il Team USA mette in gioco il titolo ed è ovviamente uno dei favoriti per la vittoria finale. Guidata dal suo nuovo allenatore, Hervé Renard, la Francia vuole conquistare il primo titolo quest’anno. Inseriti nel girone F i Bleues affrontano Giamaica, Panama ma soprattutto una delle migliori squadre del mondo, il Brasile!

I migliori giocatori del pianeta come Alexia Putellas, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Lucy Bronze, Wendie Renard, Ada Hegerberg o anche Samantha Kerr, si incontrano per questo evento e questo ambito trofeo.

Vincitrici delle precedenti edizioni della Coppa del Mondo femminile: 1991: STATI UNITI

1995: Norvegia

1999: STATI UNITI

2003: Germania

2007: Germania

2011: Giappone

2015: STATI UNITI

2019: STATI UNITI



Composizione degli otto gironi per i Mondiali femminili 2023. Si qualificheranno agli ottavi di finale le prime due di ogni girone. Gruppo A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera

Gruppo B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canada

Gruppo C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone

Gruppo D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina

Gruppo E: USA, Vietnam, Olanda, Portogallo

Gruppo F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama

Gruppo G: Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina

Gruppo H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud N.d.R.: i gruppi A, C, E e G suonano in Nuova Zelanda, mentre i gruppi B, D, F e H suonano in Australia.



Partite trasmesse su France Télévisions:

Giovedì 20 luglio: Cerimonia di apertura alle 10:35 Incontro Il 1°

Partita inaugurale: Nuova Zelanda v Norvegia alle 11.00 su Reunion Il 1 °

venerdì 21 luglio:

Spagna/Costa Rica alle 11.30 su Reunion Il 1 °

sabato 22 luglio:

Zambia / Giappone alle 11.00 su Reunion Il 1 °

domenica 23 luglio:

Svezia / Sudafrica alle 09:00 su Reunion Il 1 °

Olanda/Portogallo alle 11.30 su Reunion Il 1 °

lunedì 24 luglio:

Italia/Argentina alle 10.00 su Reunion Il 1 °

Martedì 25 luglio:

Colombia/Repubblica di Corea alle 06:00 su Reunion Il 1 °

Nuova Zelanda/Filippine alle 09.30 su Francia 3

Svizzera / Norvegia alle 12.00 su Reunion Il 1 °

mercoledì 26 luglio:

Giappone / Costa Rica alle 09:00 su Reunion Il 1 °

Spagna/Zambia alle 11.30 su Reunion Il 1 °

giovedì 27 luglio:

Stati Uniti / Paesi Bassi alle 05:00 su Reunion Il 1 °

sabato 29 luglio:

Svezia/Italia alle 11.30 su Reunion Il 1 °

Francia / Brasile alle 14:00 su Reunion Il 1 °

domenica 30 luglio:

Repubblica di Corea/Marocco alle 08.30 su Francia 3

Norvegia / Filippine alle 11.00 in poi francia.tv O Francia 3

O Svizzera / Nuova Zelanda alle 11.00 Incontro Il 1°

Germania / Colombia alle 13:30 su Réunion La 1ère (differita)

lunedì 31 luglio:

Irlanda / Nigeria alle 14.00 in poi francia.tv

Canada / Australia alle 14:00 su Reunion Il 1 °

Martedì 1ehm agosto :

Vietnam / Paesi Bassi alle 11:00 in poi francia.tv

Portogallo / Stati Uniti alle 11.00 in poi Incontro Il 1°

mercoledì 2 agosto:

Giamaica / Brasile alle 14.00 francia.tv

Panama / Francia alle 14:00 su Reunion Il 1 °

Domenica 6 agosto e lunedì 7 agosto:

Quattro ottavi di finale

sabato 12 agosto:

Martedì 15 agosto ore 12.00 o mercoledì 16 agosto ore 14.00:

Domenica 20 agosto ore 14:00:

