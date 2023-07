[Carte] Dove vanno in vacanza gli europei?

In testa alla classifica delle destinazioni oltreoceano più gettonate nell’Unione Europea: Spagna, Italia e Francia.

Quando gli europei viaggiano, quattro viaggi su cinque vengono effettuati nel loro Stato membro di residenza (84,6% nel 2021 secondo Statistiche Eurostat). Ma nel 15% dei viaggi all’estero, è soprattutto in un altro Stato membro dell’UE che gli europei effettuano le vacanze (solo il 2,9% delle vacanze si svolge al di fuori dell’Unione europea). Quando guardiamo le destinazioni di questi viaggi all’interno dell’UE ma al di fuori degli Stati di residenza, spiccano tre paesi.

Secondo Eurostat, il 16,2% delle notti trascorse dai residenti dell’UE in questi viaggi in un altro Stato membro nel 2021 era in Spagna. Poi viene ilItalia, con il 15,7% dei pernottamenti. Al terzo posto sul podio, il Franciacon il 12% di pernottamenti all’estero nell’UE.

Là Grecia al quarto posto (8,1%). Proprio dietro di lei Germania totalizza il 7,1% dei pernottamenti.

In fondo alla classifica, EstoniaLà Lettonia e il Lituania rappresentano solo il tre 1% delle notti trascorse dagli europei all’estero nell’UE.

Tra i due estremi, il Danimarca (2,4%), il Svezia (2,1%), il Belgio (2,1%) o il Romania (1,7%) rappresentano circa il 2% del totale ciascuno.

Va notato che le vacanze rimangono molto spesso un lusso nell’UE, con tuttavia notevoli disparità tra gli Stati membri. Se il 10,2% della popolazione in Svezia non poteva permettersi una settimana di ferie all’anno nel 2022, questa situazione ha riguardato il 62,5% dei residenti in Romaniail 48,8% di quelli in Grecia e il 43,8% in Bulgaria. In Francia, il 25,4% della popolazione non ha potuto andare in vacanza per una settimana nel 2022.