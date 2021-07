Pizze cotte a legna, forno tradizionale napoletano… Un nuovo ristorante italiano vicino a Tolosa

Il Popolo conta circa 130 posti all’interno e 80 all’esterno, nel suo nuovo indirizzo di Labège (© DR)

Un nuovo arrivato nel mondo della ristorazione, nella zona economica di Labège (Alta Garonna). ristorante italiano Persone, già presente a L’Union et Montauban (Tarn-et-Garonne), ha appena creato il suo terzo marchio, al posto di La costa e il crinale, che si è spostato di qualche centinaio di metri… per permettersi un tetto!

250 posti e due terrazze

Il Popolo, che ha quindi aperto a Labège a fine giugno, conta circa 130 posti all’interno e circa 80 all’esterno. È inoltre dotato di due terrazze, uno di fronte alla strada, e l’altro sul lago di Labège Innopole.

Lato strada o lato lago, il ristorante dispone di due terrazze (© DR)

Antipasti, paste e salumi italiani

Di proprietà del gruppo di ristorazione H2C di Tolosa, Il Popolo – the people, in italiano – è il cugino transalpino di La Côte e L’Arête, in trattoria. Sul menu ? Delle antipasti fatti in casa ” pasta “, di gastronomia, di formaggio Italiano… Senza dimenticare, ovviamente, pizze !

“Il nostro impasto per pizza è sempre preparato nel massimo rispetto della tradizione napoletana”, sostiene il ristorante, che per questo nuovo indirizzo si è dotato di un magnifico forno a legna, anche “tipicamente napoletano”. Buon appetito!

Il ristorante Il Popolo di Labège ha un simpatico forno a legna… che non passa inosservato! (© DR)

Informazioni pratiche:

Ristorante Il Popolo Ristorante Il Popolo 143 Rue Pierre Gilles de Gennes a Labège

05 62 17 90 81

Aperto tutti i giorni, mezzogiorno e sera

Maggiori informazioni su la pagina facebook della struttura

