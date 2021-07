Didier D’incau apre un ristorante tradizionale italiano a Monségur

La Gironda meridionale repubblicana Vedi le mie notizie

A Monségur (Gironda), Didier D’incau ha appena aperto il suo ristorante italiano Dolce con solo prodotti freschi. (© Lilou Boulanger / Le Républicain Sud-Gironde)

Piccolo, Didier D’incau cucinato con le sue suore (nonne) per la famiglia la domenica. Oggi realizza il suo sogno di aprire il suo ristorante italiano dolce nel modo tradizionale di a trattoria a Monségur (Gironda).

Mente avvolgere, il vecchio ristorante Le colonne vestito con i colori di Italia per nominare dolce. Tre aree: una zona lounge per prendere un drink o un caffè, una panca in legno realizzata dai suoi genitori, artigiani e una classica zona ristorante.

Piatti poco conosciuti

Didier D’incau e la sua compagna Julie hanno rilevato il vecchio ristorante Les Colonnes a Monségur (Gironda) con un nuovo concetto. Dolce, un ristorante italiano tradizionale.

Didier ricorda:

“Amavo passare il tempo in cucina con le mie nonne, Palmyra e Maria, a fare pasta e sughi. Oggi voglio applicare quello che mi hanno insegnato. “

Tutti i prodotti del ristorante provengono dall’Italia, fino ai vini. Una novità nella bastide. “Ho stabilito la mappa con ciò che mi piace e anche con ciò che le persone conoscono meno. ”

Spuntini, tapas da condividere, bocconcini di mozzarella o anche insalata di arance con finocchi… Ma nel menu ci sono anche l’immancabile pasta alla carbonara – senza crème fraîche e le pizze fatte con il grano vecchio.

“Tutto è fatto da invidia”, scivola il nuovo manager. Quest’ultimo è fiducioso per l’apertura. “Sono stato stabilito qui da quando ero molto giovane, la gente mi conosce. ”

C’è un lato d’asporto per le pizze e una piccola salumeria parte dei prodotti che usa in cucina.

Un indirizzo che vale la deviazione, viaggiando per un pasto tra la Sicilia, Roma e il Veneto.

Bar aperto tutto il giorno e ristorante dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 23:00.

