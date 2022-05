Ciccone tocca il suo paradiso nella 15a tappa

Prestigiosa vittoria per Giulio Ciccone: lo scalatore italiano ha vinto in solitaria la 15a tappa del Giro domenica a Cogne, nel parco nazionale del Gran Paradiso.

A sei anni dalla sua rivelazione al fianco del Sestola, a tre anni dalla sua affermazione nella tappa del Mortirolo, il pilota abruzzese ha messo fine a un periodo difficile, tra delusioni, cadute e covid-19.

“Per me è un nuovo inizio”, ha stimato l’italiano che ha cercato di infiammare il pubblico ammassato nel rettilineo del traguardo e ha regalato nuove soddisfazioni al team Trek dopo i dieci giorni in rosa dello spagnolo Juan Pedro Lopez.

Ciccone, che ha vestito la maglia gialla del Tour de France per due giorni nel 2019, ha superato la sua amara delusione nella tappa Blockhaus sette giorni prima del Giro. In casa era stato uno dei primi piloti lasciati indietro su una strada di cui conosce ogni curva e aveva perso ogni occasione in classifica generale.

Il climber italiano è riuscito questa volta ad infiltrarsi in una fuga senza conseguenze per la gerarchia ai vertici della classifica. La maglia rosa, l’ecuadoriano Richard Carapaz, ha dovuto temere solo una caduta ad inizio tappa, con una quindicina di altri corridori. Il campione olimpico è rimasto con un roll-ball sul lato erboso.

Per la vittoria di tappa Ciccone ha distanziato di 19 chilometri dal traguardo i suoi ultimi compagni. Sulla linea, installata a 1611 metri di quota, ha preceduto di quasi un minuto e mezzo il giovane scalatore colombiano Santiago Buitrago (22 anni), dal promettente futuro.

– “La fatica si accumula”, nota Carapaz –

“La parte più difficile è stata all’inizio dell’ultima salita, mi sono detto che dovevo andare da solo, non volevo correre il rischio di uno sprint in più”, ha spiegato l’italiano, terzo corridore dell’ospite Paese a vincere da quando ha lasciato l’Ungheria dopo Alberto Dainese e Stefano Oldani.

Questa tappa di montagna, che presentava tre salite (le prime due classificate nella prima categoria), ha contribuito a logorare gli organismi. La fuga di giornata ha preso forma dopo… 80 chilometri e tanti tentativi.

“Tutti volevano fare la fuga, è andata molto velocemente”, ha detto Carapaz che è rimasto circondato dai compagni di Inéos (Castroviejo, Porte, Sivakov) a differenza del giorno prima a Torino. “La fatica sta crescendo, è una gara molto dura”.

In classifica generale, l’operazione migliore è stata quella di Guillaume Martin, che è partito per sgranocchiare il tempo a oltre 40 chilometri dal traguardo. Il francese, che ha voluto rassicurarsi dopo le disavventure di Torino e trovare “piacere”, ha recuperato più di un minuto e mezzo e ha riguadagnato il posto nella top ten del Giro.

Terminata la gara nella valle di Cogne (nord-ovest), i corridori hanno preso la direzione opposta, verso est, per raggiungere i dintorni del Lago di Garda per trascorrere l’ultimo giorno di riposo in vista della montagna della scorsa settimana. Da martedì il Mortirolo, uno degli spaventapasseri del Giro, attende il gruppo!