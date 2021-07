Influenzatori del pianeta. Benedetta Rossi, la giornalista gastronomica più famosa d’Italia

Benedetta Rossi in uno dei suoi video di cucina sul canale YouTube, 5 luglio 2021 (SCREENSHOT)

Quando si presenta, dà solo il suo nome. Benedetta Rossi è la food influencer italiana più seguita e popolare. Il suo marchio di fabbrica è la semplicità, eppure è ospite ovunque e in particolare nei maggiori programmi del 1° canale della televisione pubblica, Rai Uno.

Benedetta Rossi ha quasi 50 anni. Sono passati dieci anni da quando ha iniziato a cucinare ricette sui social network. Tuttavia, la sua vocazione gli è venuta molto giovane: “Quando avevo 2 anni e mezzo o 3, mia zia mi ha portato in cucina, mi ha messo su uno sgabello e con lei ho iniziato a giocare con la farina, le uova, l’impasto. Lo amavo !”

Quello che funziona con Benedetta è il suo lato spontaneo, soprattutto non si dà l’aria di una cuoca e coltiva la genuinità nelle sue ricette come nella vita. Non si è mai mossa dalla sua casa marchigiana dove vive con il marito e il suo cane, nonostante il suo reddito sia salito alle stelle (ha scritto cinque libri che totalizzano più di 800.000 copie vendute, ha una televisione, introiti pubblicitari) e nonostante la sua notorietà. Benedetta Rossi non è cambiata.

Questa è la mia forza: nessuno mi ha fatto cambiare, anche con tutto quello che mi è successo! Benedetta rossi influencer alimentare

“Che mi incoraggia ad essere me stesso, lei dice, queste sono le persone che incontro – ad esempio durante le presentazioni dei miei libri – e che mi sussurrano all’orecchio: ‘Ti prego Benedetta non cambiare!’ sono senza filtro. “

L’anti-diva, l’anti-bimbo, l’anti-velina come questi presentatori della televisione italiana… Benedetta è una casalinga che si può anche criticare, per il suo accento in particolare, quello marchigiano, gli offriva persino lezioni di dizione. Ma anche questo ha rifiutato, in nome dell’autenticità.

>> Canale YouTube di Benedetta Rossi