Il nuovo TVC di Motorola: “L'intelligenza incontra l'arte” con Kriti Sanon e Babil Khan per lanciare Edge50 Pro

Motorola ha lanciato un TVC con protagonista l'ambasciatore del marchio Kriti Sanon con Babil Khan in un entusiasmante avatar per l'imminente lancio del loro telefono: Motorola edge50 pro.

Questa collaborazione tra la tecnologia Motorola, inclusa l'intelligenza artificiale, la sua leadership nel design, la star power di Kriti Sanon e l'avatar dell'intelligenza artificiale mobile di Babil Khan promette un viaggio esaltante nel futuro dell'innovazione degli smartphone.

Motorola edge50 pro presenta un'interessante offerta intitolata “L'intelligenza incontra l'arte” che simboleggia un'esperienza utente senza pari attraverso un design innovativo e diverse funzionalità di livello mondiale.strada Funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

La serie Edge rappresenta smartphone premium, progettati per garantire un'esperienza coinvolgente per tutti. Sostenuta da un forte DNA innovativo, la serie Edge è una miscela perfetta di tecnologia all'avanguardia, design impeccabile ed esperienze software che soddisfano le richieste in continua evoluzione dei consumatori.

Questo emozionante TVC trasuda magia mentre “l'intelligenza incontra l'arte”, con l'attrice Kriti Sanon come avatar artistico – la sua identità nella vita reale sul set di un film e l'attore Babil Khan come avatar AI di Moto. Lo spot inizia sul set di un film, in cui si vede Kriti concludere le riprese e ricevere l'elegante Motorola edge50 pro.

Quando accende questo dispositivo artistico, dà vita a un'incarnazione affascinante e stravagante dell'IA Moto interpretata da Babel, che presto diventa la sua compagna AI per un magico viaggio in avanti.

Kriti viene visto immerso in un vortice di avventure e funzionalità rivoluzionarie del Motorola edge50 pro tra vivaci paesaggi urbani e carnevali, e il duo cattura ogni momento con la precisione potenziata dall'intelligenza artificiale per esplorare le funzionalità all'avanguardia del Motorola edge50 pro.

Dal design generativo AI alla stabilizzazione adattiva AI e al motore di miglioramento delle immagini AI, lo spot evidenzia la prima parte dell'intelligenza del dispositivostrada Abilità che aumentano di livello in ogni momento catturato.

Shivam Ranjan, responsabile marketing, Asia Pacifico, MotorolaEgli ha detto, “Il Motorola edge50 pro rappresenta la fusione perfetta tra intelligenza (AI) e arte. Per dare vita a questo concetto nei nostri programmi TV, Kriti Sanon era senza dubbio la soluzione perfetta per incarnare l'”arte” che il Motorola edge50 pro dà vita attraverso il suo design, la finitura premium e il primo display a colori e la fotocamera più realistici al mondo. Tuttavia, il Motorola edge50 pro porta anche una rivoluzione nell'intelligenza artificiale con funzionalità AI di prima classe.

“È qui che abbiamo trovato la soluzione perfetta in Babel Khan, che incarna magnificamente l'intelligenza artificiale di Moto, permettendoci di spiegare con facilità le funzionalità avanzate dell'intelligenza artificiale. Il fascino della nuova era di Babel unito alla passione e alla verve di Motorola nel creare un alleato AI per Moto ha assicurato il concetto di creare una magia utilizzando l'intelligenza artificiale e l'arte. Ranjan Ha aggiunto.

Mentre continuiamo a crescere in modo esponenziale, ci impegniamo con passione a fornire ai nostri clienti esperienze utente perfette e ad attingere a nuovo pubblico per avere un impatto nelle loro vite attraverso le nostre innovazioni mirate e design perfettamente realizzati.“

Kriti Sanon, ambasciatrice del marchio Motorola, ha dichiarato: “Come artista, la fusione tra arte e intelligenza mi tocca profondamente ed è stato molto divertente approfondire questo argomento per Motorola. Sono orgoglioso di essere associato a questo iconico marchio di smartphone, noto per le sue innovazioni mirate, i design rivoluzionari e le tecnologie all'avanguardia. Motorola incarna tutto ciò che il consumatore moderno desidera: innovazione, stile, prestazioni e funzionalità. Sono fiducioso che la pubblicità attirerà sicuramente il pubblico.

Babilonia Khan Egli ha detto: “Sono entusiasta di far parte di un marchio che ha davvero ridefinito l'innovazione e il design degli smartphone e continua a risuonare con tutte le generazioni. Con l'intelligenza artificiale che emerge come una tecnologia rivoluzionaria, è stato divertente incarnare l'alleato dell'intelligenza artificiale che rappresenta il futuro della tecnologia degli smartphone. Non vedo l'ora di contribuire al continuo successo di Motorola.

Janmenjoy Mohanty- Direttore creativo, Dentsu CreativeEgli ha detto, “Quando Motorola ci ha chiesto di unire l'intelligenza con l'arte, abbiamo deciso di creare un abbinamento unico che potesse dare vita a questo concetto. Kriti e Babel ci accompagnano in un viaggio nel paese delle meraviglie dell'intelligenza artificiale e ci fanno scoprire questo fantastico telefono e tutto ciò che possiamo fare con esso – il che è a dir poco magico!”