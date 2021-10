I dettagli del trasferimento del server New World sono stati rilasciati, i giocatori non sono contenti

Giochi Amazon



nuovo mondo, il nuovo gioco di ruolo online multiplayer di Amazon Games, lanciato in grande numero il 28 settembre. Così enorme che l’azienda ha dovuto costruire dozzine di server per ospitare Più di 900.000 giocatori Chi ha provato a giocare. Invece di aspettare in lunghe code per unirsi a un particolare server, i giocatori sono andati su qualsiasi server con l’aspettativa di poter trasferire i loro personaggi in un secondo momento, ma non sembra essere così.

un Discussione nei forum del nuovo mondo Ascended on Friday spiega come funzionano i trasferimenti del server. Un punto specifico che ha causato un contraccolpo da parte dei giocatori è stato limitare i trasferimenti di personaggi in determinate aree. Ciò significa che i giocatori che si sono uniti a un server degli Stati Uniti ma volevano davvero essere su un server dell’UE non sarebbero stati in grado di trasferire i loro personaggi. È lo stesso per i giocatori americani sulla costa occidentale che vogliono unirsi a un server sulla costa orientale e viceversa.

I giocatori sono arrabbiati perché Amazon Games ha twittato Il giorno del lancio potranno trasportare i personaggi in diverse aree.

“Sì, puoi spostarti da una regione all’altra, se lo desideri”, ha dichiarato l’account Twitter di Amazon Games di un utente di Twitter il 28 settembre.

Sì, puoi spostarti tra le regioni, se lo desideri. – nuovo mondo (playnewworld) 28 settembre 2021

Amazon Games Now dice “Le informazioni originali fornite non erano corrette”.

I giocatori hanno espresso la loro rabbia per la questione sui social media. parecchi reddit discussioni Concentrati su questo cambiamento, con alcune persone che dicono che hanno intenzione di lasciare il gioco dopo.

“Ok, 100 ore sul mio personaggio! Sono un giocatore dell’UE che è andato negli Stati Uniti orientali perché i server dell’UE erano completamente pieni e ora è tutto! Ho perso un giocatore… davvero triste,” 1 manifesto Lei disse.

Amazon Games non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.