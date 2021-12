Il fratello di Diego, Hugo Maradona, è morto all’età di 52 anni

Diego Maradona (a sinistra) con suo fratello Hugo, nel 1986 in Argentina. ALESSANDRO SABATTINI / GETTY IMAGES

Il fratello minore di Diego Maradona, Hugo, è morto martedì 28 dicembre a Napoli, ha annunciato sul proprio sito la società calcistica partenopea. “Hugo Maradona è morto”, a poco più di un anno dalla scomparsa del genio calcistico argentino, scriveva sobriamente il Napoli in una dichiarazione.

Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, e la squadra “Raccogli la famiglia di Maradona e unisciti a lei nel dolore causato dalla scomparsa di Hugo”, Aggiungi testo.

Il club conferma così le informazioni dei media italiani secondo cui il fratello più giovane Maradona è morto per un infarto. Questo padre di tre figli residente a Miami (Florida) è stato dichiarato morto quando i soccorsi sono arrivati ​​nella sua casa di Monte di Procida, nell’area metropolitana napoletana.

Ex calciatore, allenatore e candidato alle elezioni comunali

Ex calciatore, si era evoluto in Italia, Austria, Spagna, Argentina e Giappone, prima di tornare in Italia per stabilirvisi definitivamente e abbracciare una breve carriera come allenatore nei club dilettantistici napoletani. Si era, inoltre, presentato di recente in una lista di destra alle elezioni comunali, vinte finalmente dalla sinistra.

Nel 1987, appena maggiorenne, arriva nella grande città portuale meridionale, reclutato dal Napoli, prima di essere ceduto in prestito all’Ascoli. Il 20 settembre dello stesso anno, i due fratelli si affrontarono in una partita che il Napoli vinse 2-1, ricordava il quotidiano. Il Corriere del Mezzogiorno.