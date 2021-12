VIDEO. Campioni europei di calcio e pallavolo, record olimpici a Tokyo… Uno sguardo indietro a un 2021 dominato dagli atleti italiani

Italia ricorderemo 2021 da un anno magia per i suoi migliori atleti.

2021, un anno che potremmo ribattezzare “Forza Italia”. Un’incoronazione all’Euro football, una doppia ragazza-ragazzolezione di pallavolo e storico record di 40 medaglie vinte a Tokyo… L’Italia ha vinto quasi tutto.

Questo successo può essere spiegato, in parte, dalla capacità degli allenatori transalpini di ridare vita alle loro squadre dopo diversi anni difficili. Piace Patrizio Parcesepe, responsabile della squadra nazionale di atletica leggera, e Roberto Mancini, allenatore della squadra di calcio, soprannominata la Squadra Azzura.

Anche queste sono vittorie che mettono in risalto i valori del Paese: lavoro e umiltà. il “il lavoro è sacro”, dice l’ex portiere di calcio Dino Zoff, vincitore del Mondiale 82 con l’Italia. Per Vito Dell’Aquila, campione olimpico di taekwondo la scorsa estate, “chiunque può avere successo”. “Non c’è bisognosii esuberante e fai la star per ottenere risultati”, ha concluso.