Euro: attenzione! Questa moneta vale molto – ce l’hai?

Chi non sogna la lotteria dei milioni? Ecco quanti soldi hanno vinto i più grandi vincitori della lotteria in Germania.

La prossima sbirciatina nel portafoglio potrebbe valerne la pena! Spero che tu abbia un sacco di 1-Euro-Parti all’interno.





Hai QUESTA moneta da 1 euro nel portafoglio? (Immagine simbolo) Foto: IMAGO / Cabina fotografica

Molte persone preferiscono le bollette grosse rispetto alle bollette grosse Euro– Avere monete nel portafoglio. Uno dei tuoi 1-Euro-Le monete valgono più di tutte le banconote messe insieme.

QUESTA moneta da 1 euro potrebbe farti guadagnare 5.000 euro

Ancora e ancora, i collezionisti cercano monete in euro rare negli annunci di Ebay. Le monete con il resto perfetto non sono molto richieste.

I collezionisti sono spesso disposti a pagare una piccola fortuna per monete con conio difettoso. Quindi anche attualmente.





Questa moneta da 1 euro può attualmente farti guadagnare circa 2.000 euro. (Immagine simbolo) Foto: immagini imago / Ivan Vdovin

Come riportato per la prima volta da “wunderweib.de”, una moneta da 1 euro proveniente dall’Italia con un francobollo tornito è attualmente in vendita su Ebay per 2.175 euro Libero. Anche un pezzo dalla Francia, dove lo sciopero non è posizionato erroneamente al centro, sarebbe 2.000 euro valere la pena.







——————–

Ancora più notizie:

McDonald’s: Curioso! QUI sarai davvero in forma con una visita in filiale!

Deutsche Bahn spiega: ECCO PERCHÉ i treni cancellano così spesso

Aldi e Lidl: ottimo per i clienti! QUESTI prodotti saranno molto più costosi nel 2022!

——————–

Potresti ottenere ancora di più se hai monete coniate doppie. Alcune persone sono pronte a pagare fino a 5.000 euro.

A questo devi prestare attenzione se vuoi ottenere una crema grande

Se vuoi sapere se davvero hai un piccolo tesoro nascosto nel tuo portafoglio allora devi guardare con attenzione.

“Wunderweiber.de” ha elencato alcuni punti importanti che dovrebbero aiutarti. Devi prestare attenzione a:

caratteristiche mancanti (ad esempio se non viene stampato alcun valore nominale)

due lati identici

I punti deboli della goffratura

Anteriore e posteriore non alla stessa angolazione

Doppia goffratura (ad esempio la parola euro viene stampigliata più volte)

Decentramento (es: stelle europee troncate)

Materiale in eccesso (ad esempio, piccoli bottoni sulla parte)

Quindi: apri il portafoglio e dai un’occhiata! Forse sei fortunato e il nuovo anno inizia con una piccola pioggia di soldi. (cg)