Ponots al Campionato Mondiale di Ornitologia in Italia

Jean-Louis Robert dà uno sguardo estetico alle piccole gabbie da competizione che muove, a volte si orienta a giocare con la luce. In ogni gabbia, ha preso posto un canarino. L’esame è severo. Sei uccelli, agate gialle e isabelle, sono stati pazientemente selezionati per la qualità del loro piumaggio. L’allevatore hobbista esamina la melanina che colora le piume e forma striature regolari. I soggetti riproduttori devono mirare alla perfezione, avvicinandosi il più possibile allo standard per poter competere ai massimi livelli.

L’allenatore e l’allenatore del club

Nonostante la crisi sanitaria (a cui si aggiunge, nel settore animale, l’influenza aviaria), il mondo dell’ornitologia, che si svolge dal 15 al 22 gennaio in Italia, si è mantenuto. Gli allevatori amatoriali del bacino del Puy, almeno un certo numero, faranno anche la gita a Piacenza, capoluogo della provincia di Plaisance in Emilia-Romagna, a 600 chilometri da Le Puy. Hanno intenzione di misurarsi con gli italiani, i belgi e gli altri campioni mondiali dell’allevamento europeo. Jean-Louis Robert si aspetta una concorrenza agguerrita! Il pensionato è un concorrente nel cuore.

Il Chadracois, ex presidente dell’Oiseau club 43, associazione da lui creata nel 1988 (conta una ventina di iscritti), continua a fare da allenatore, allevatore con le ultime reclute della struttura, accompagnandole nella selezione genetica, preparazione dei soggetti in gara. Non è raro che il club registri nuovi soci. Due fratelli, Kévin e Sullivan Duchet, si sono recentemente uniti all’associazione, uno in canarino, l’altro in diamante mandarino. Anche un altro allevatore, specializzato in piccioncini di Fischer (agapornis fischeri), sta ottenendo risultati promettenti.

Questi amanti del popolo alato sono estremamente rigorosi, così come gli allevatori di bestiame. I canaricultori e altri appassionati di uccelli esotici di Le Puy e della zona circostante non sono stati in grado di reclutare soggetti ad Avignone, che si trova in un corridoio migratorio. L’influenza aviaria ha portato alla cancellazione del concorso. Idem per il campionato francese di Gravelines (Nord).

I tesserati del club, invece, hanno preso parte, qualche settimana fa, alla competizione regionale di Saint-Germain-Lembron. Diversi titoli riportati. Un canarino mosaico rosso di Gilles Ponti è stato, ad esempio, incoronato campione con 91 punti. “Lo standard richiede maschi chiari con una maschera rossa ben marcata, remiganti bianche”, afferma lo specialista. Anche il suo collega, Cyril Bayle, è un fan degli uccelli a fattore rosso. Torna dal Belgio, vicino a Mechelen, da dove ha riportato dei soggetti di buona taglia. Cyril ha intrapreso anche l’allevamento di bianchi, in particolare albini di cui si propone di costituire un ceppo, nonostante la difficoltà di selezione. “Un uccello con difetti non deve essere messo da parte. Stiamo lavorando con materie complementari “, afferma.

Vittime della lobby degli animali

Questa passione, che per lungo tempo è apparsa del tutto innocua, ha però recentemente sollevato alcune critiche da parte del movimento animalista. La custodia degli uccelli in gabbia (questi sono nati esclusivamente in cattività), l’uso di pigmenti (anche se naturali) nelle paté per gli uccelli con fattore rosso, le vendite sui siti di annunci sono oggetto di dibattiti. Gli allevatori si aspettano di essere soggetti a un periodo di riflessione dopo una vendita, come per cani e gatti.

All’interno delle mostre, a volte vengono abusate, fraintese. “Abbiamo inviato una lettera ai nostri parlamentari per difendere la nostra causa, non abbiamo avuto risposta” assicura Jean-Louis Robert. E per aggiungere: “Per fortuna la passione continua. I club – e quello dell’Alta Loira non fa eccezione alla regola – sono tutti luoghi dove si stringono solide amicizie, dove si aboliscono i confini sociali.

Philippe Suc

Futuro. L’Oiseau club 43 sta organizzando la propria mostra. Si svolgerà il 29 e 30 gennaio presso la Maison pour tous a Chadrac. Vi sarà possibile acquisire soggetti per la successiva stagione riproduttiva che inizia per diverse specie in primavera.