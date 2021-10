un belga è appena stato arrestato in Italia, ha venduto abbonamenti illegali a quasi 1.900 clienti!

Nato in Belgio ma residente a Varese in Italia da diversi anni, Giovanni Morelli, 70 anni, è accusato dalla Guardia di Finanzia di “contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica”. L’uomo ha offerto abbonamenti a pagamento – e illegali – a circa 1.900 clienti in tutta Italia. IPTV illegali stanno spuntando ovunque. Anche in Belgio…

Chi non sogna di avere accesso a tutti i canali televisivi… senza pagare nulla? Ci sono appassionati di calcio che si rimpinzarebbero di partite in inglese, italiano o spagnolo. Amanti della serie che vorrebbero vedere l’ultima produzione di punta di Netflix. Ci sono quelli che non si perderebbero mai l’uscita di un film.

Negli ultimi anni, la frode in questo settore è ben consolidata. In Europa ma anche a casa. È “sufficiente” ordinare una piccola scatola. Si trovano facilmente su Internet con indirizzi di contatto che vanno di pari passo. Questa scatoletta che pagherai cento euro, collegata alla tua televisione, ti permetterà di raggiungere il Santo Graal della televisione. La persona che hai contattato ti chiederà di pagare un abbonamento mensile o annuale.

>> Tutto questo è illegale… e può costarti caro

!

>> In Italia ha venduto un belga abbonamenti illegali a quasi 1.900 clienti

: È stato fermato.





