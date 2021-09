Gastronomy Days Awards 2021: Come mangiare in un ristorante con…

Uno degli anni più difficili da quando il mondo della ristorazione nazionale è rimasto seriamente indietro sul cibo, dopo aver dimostrato che anche le avversità di una pandemia e le chiusure multiple possono far deragliare il suo percorso creativo.

Quindi, con la grande celebrazione dei Golden Hats e dei Top Notch Awards, ma anche dei Greek Cuisine Awards di qualche mese fa, per contrassegnare ed evidenziare il top del ristorante greco, è tempo di festeggiare nell’ambiente più divertente. Metodo: Tutti ci invitano a partecipare alla loro celebrazione.

Come scrive Athinorama.gr, il file Giornate gastronomiche premiate, la più grande degustazione in corso nel paese, diventa Adatto per visitare alcuni dei migliori ristoranti in Grecia (di nuovo), che consigliamo con menu appositamente progettati, solo al 50% del loro valore. In questo modo, abbiamo l’opportunità di acquisire un senso molto distinto del loro linguaggio del gusto e di vivere un’esperienza gastronomica unica.

Per quattro settimane, dal 14 settembre al 15 ottobre, i deliziosi banconi accelerano, poiché tutti i ristoranti e i bar premiati quest’anno con il Golden Cap, il Top Notch o il premio Greek Cuisine, Condividi in questo gusto meraviglioso e gioioso. Il vangelo della delizia per i buongustai del paese, quindi, da quando questo appuntamento annuale fisso con l’apice degli sviluppi gastronomici del paese, è iniziato!

L’evento ci darà l’opportunità di provare ristoranti non solo ad Atene e Salonicco, ma a Creta, Rodi, Santorini, Halkidiki, Amentio, Naousa, Serres, da Corfù o Preveza a Ios e Tinos. Per quanto riguarda la gamma di sapori da servire, coprirà l’intera gamma dalla cucina greca classica a quella greca innovativa, ma anche cucina francese, italiana, giapponese, internazionale e moderna internazionale, ma anche le tecnologie e i concetti all’avanguardia che abbiamo apprezzato al Safari dei Cappelli d’Oro.

In pochi minuti, ora, verranno serviti menu per 4 giorni ogni settimana (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì), quindi l’azione è principalmente relativa ai 4 giorni 14-17/9, 21-24/9, 28/9- 1/10 e 5-8/10 e 12-15/10, con prenotazioni a partire dal primo giorno (14 settembre) e menù ristorante con relativi prezzi da consultare nella versione in vostro possesso, ma anche su www.athinorama.gr .

Ma non indugiare: come hanno appreso gli anni precedenti, dopo l’annuncio dell’inizio delle prenotazioni, i posti disponibili si sono esauriti in un batter d’occhio! Muoviti velocemente: prenota per telefono, direttamente nei ristoranti di tuo interesse, e prepaga la tua cena elettronicamente su www.xrysoiskoufoi.gr/Vravevmeni_Gastronomia (usando solo carte della banca del Pireo), o versando su un conto, oppure presso alcuni ristoranti Con carta o contanti.

Nel frattempo, coloro che utilizzano le carte della Banca del Pireo partecipano automaticamente all’estrazione di 30 cene per due in ristoranti premiati, oltre a due gran premi che includono un soggiorno gastronomico di tre giorni per due presso l’hotel “Gran Bretagna, cena al GB Ristoranti Roof Garden” CTC e altre esperienze di svago e divertimento.

Istruzioni per la prenotazione

Prenotate un tavolo al ristorante(i) di vostra scelta e comunicate al telefono che volete provare il menù speciale della rivista “athinorama”. Affinché le prenotazioni siano valide, è necessario anticipare l’importo corrispondente alle persone sedute al tavolo effettuando un pagamento online esclusivamente su carte Pireo Bank su www.xrysoiskoufoi.gr/Vravevmeni_Gastronomia, nonché versando un acconto ad un conto bancario. Pagando in anticipo con le carte della Banca del Pireo, partecipi a un concorso con ricchi doni gastronomici.

Fonte: Athinorama.gr

