Difficile se lo facciamo al momento e chiediamo ai passanti qual è la loro cucina nazionale preferita, allora ovviamente ce l’abbiamo, la risposta sarà sicuramente per lo più italiana. Non importa la tua età, non importa quanto sei prenotato, viaggia buono e gourmet, Non negherai che Diptyque Pizza and Pasta ha il potere di mandarti direttamente in un paradiso di piacere e gusto. Fortunatamente in questo caso Dal nostro amore per la cucina italiana che nel tempo è maturata e specializzata, Crea la Little Italian way sulla mappa dei ristoranti di Athena, prepara la sua pasta per la pizza, prepara la sua pasta fresca, investi nel riso giusto per il suo riso per risotti e prova, in breve, a servire il gusto autentico del potassio in città. Quindi eccolo qui Cinque ambasciatori d’eccezione, in altrettanti scenari outdoor per tutta l’estate ateniese.

Da Bruno: Sotto il cielo di Valeriot

Una delle ambasciate più intramontabili della cucina italiana ad Atene è tornata dalla quarantena con un volto nuovo – e non solo. Il Dimitris Tsukaris Lo spazio è stato completamente rinnovato, che ora assomiglia ad un elegante giardino, Crea una nuova cantinetta in vetro e aggiungi al menu ricette in chiave moderna: Risotto con capesante grigliate e crema di sedano, Salmone appena marinato con panna montata di broccoli, Spaghetti fatti a mano con crema di pecorino e tuorlo d’uovo annerito con tuorlo d’uovo fresco Impasto fatto a mano da tre farine diverse, riposando per tre giorni.

“Il Trovatore”: la melodia del gusto

Il Trovatore, della famiglia Vulgarakis Ha iniziato a cantare prelibatezze italiane circa un anno fa Bel balcone rialzato Palio Faliro. Un’antologia ricca di sapori tipici italiani, sia nella sua versione classica che con tocchi moderni dello chef greco beno sacheri, Dalle pizze sottili e vaporose in tanti abbinamenti alle paste e ai salumi artigianali, come questa croccante cotoletta alla milanese. Un corner del negozio è dedicato al grande Andrea Bocelli, Questa è stata l’ispirazione per il progetto.

Monzu: Amanti del giardino

Dà nuova vita Nel Magnifico Palazzo Kifisia con un fresco e verdeggiante giardino, Dove si trovavano “sapori a denominazione di origine”. Il capo della cucina è Giannis Liukas, Che ricorda il suo grande amore per la cucina italiana e suggerisce, tra l’altro, un’ottima pizza con il proprio impasto che viene cotto per 48 ore, ma anche pasta nuova, come le linguine al riso con gamberi, le tagliatelle ‘virtuali’ ai calamari all’amatriciana e gli agnolotti del plin ripieni fatti a mano Alla carbonara.

The Dome: un appuntamento sul marciapiede

È uno dei ristoranti italiani più famosi della città, quindi è una buona idea prenotare per assicurarsi il tavolo. Atmosferica via pedonale Euphorion a Bagrati. Infatti, accanto a Specialità classiche e ottima pizza, vale la pena scoprire nuovi piatti curati da Giannis Markadakis, Come gazpacho alternativo con anguria, pompelmo rosa e spuma di mozzarella, nero di seppia al forno e gnocchi di patate fatti a mano con crema di carciofi e mascarpone.

“Piu Verde”: nella foresta tricolore di Papagos

Un’atmosfera accogliente di rinnovamento in un ritrovo senza tempo tutto il giorno Diffusione in supporti piatti Il verde e attraente Papagou Grove. L’inserzione ha un timbro di garanzia Costa Cega In tavola vitello tonato e burrata morbida al miele speziato. Pomodorini e Prosciutto arrivano ad un’autentica Carbonara con Gumali e Pecorino Romano, ma… pizza molto buona, Servito in abbinamenti interessanti, come la Finocchiona “bianca” con salame, macula, mozzarella fresca e gorgonzola.