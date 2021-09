Quale modo migliore per sostituire i nostri computer e farci divertire?

SLATE – Possibili alternative ai computer di scarso utilizzo, o piattaforme complete per l’intrattenimento, i quattro tablet digitali testati nel programma “20 Minuti” per iniziare l’anno scolastico hanno seri argomenti per imporsi nelle nostre case

Un computer, uno Mac…o una tavoletta digitale? Se i produttori di ardesia spesso vogliono convincerci che è possibile sostituire il classico il computer Per tablet, quest’ultimo è ancora più per l’intrattenimento che per la produttività. Certo, spesso possono essere innestati su una tastiera o uno stilo, ma la loro ergonomia, connettività limitata (per il collegamento di un disco rigido ad esempio) e spazio di archiviazione spesso limitato … confermano rapidamente i limiti di questo tipo di apparecchiature. .

Innanzitutto, i tablet digitali rimangono buoni strumenti per la comunicazione e l’intrattenimento. – Una mela

Tuttavia, i tablet digitali sono ancora molto pratici per prendere appunti, prendere lezioni, gestire la casella di posta, navigare in Internet, condurre riunioni video… e grazie nuvoleI portali da tablet a PC stanno diventando più facili per trovare un file, lavorare su un documento, che è costantemente aggiornato, può passare da un dispositivo all’altro.

Tuttavia, preferiamo i tablet per la multimedialità, la visione di video, i giochi casuali o anche per il controllo di oggetti collegati a (…) Leggi di più in 20 minuti

