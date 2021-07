Euro 2020: collegamento Danimarca-Finlandia – Eriksen ha parlato con i compagnimate

I giocatori di entrambe le squadre, appresa la notizia della stabilizzazione delle condizioni di Eriksen, hanno accettato di tornare in campo e concludere la partita.

il suo gioco Danimarca con il Finlandia Si è fermato a causa della sua caduta scioccante Christian Eriksen In campo durante la sua prima partita Euro 2020. Inizialmente si è deciso di sospendere la finale in quanto si temeva anche per la vita del fuoriclasse danese. Da qui le sue reazioni dirette UEFA. Tuttavia, quando si è saputo in seguito che Eriksen ha ripreso conoscenza, e dopo essere stato portato in ospedale, dove le sue condizioni sono state confermate stabili, i giocatori delle stesse due squadre hanno chiesto di continuare la partita dal momento in cui è stata interrotta. Pertanto, la UEFA ha deciso di riprendere la partita alle 21.30…

Infatti, come citato dal direttore della Federcalcio danese, Eriksen Ha parlato tramite videochiamata dall’ospedale dove lui e i suoi colleghi si trovano nello spogliatoio di Barkin, poiché voleva mandare loro un messaggio che stanno bene. Questo evento ha spinto i giocatori danesi a tornare in campo e giocare con il loro amico e compagno, che ha avuto un’esperienza orribile.

https://twitter.com/videosfute2021/status/1403755880580059137

momenti orribili per eriksen

In precedenza, la buona notizia era stata confermata da UEFA Che ha confermato in un comunicato ufficiale che la situazione di Eriksen si è stabilizzata. “Il giocatore è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono stabili”, si legge nel semplice e ottimistico annuncio della UEFA.

Allo stesso tempo, ho sentito un messaggio simile dagli altoparlanti nello stadio PARKIN Per il pubblico che ha vissuto con apprensione l’orribile caduta della star danese sul prato ma anche quello che è successo drammaticamente dopo. La Federcalcio danese ha annunciato sulla stessa onda: “Christian è cosciente ed è in fase di test”.

Momenti orribili a Parkin

Contemporaneamente in campo, il pubblico rimasto in tribuna ha gridato, in un momento commovente, a ritmo vocale il nome di Christian Eriksen. Da una parte i tifosi finlandesi hanno gridato “Christian” e dall’altra i danesi hanno risposto con “Eriksen”. Guarda il video …

https://twitter.com/MicGWagner/status/140377067456974881

Mentre si giocava la partita, era Eriksen Ha iniziato a barcollare ed è caduto a terra dopo aver perso conoscenza. I suoi compagni di squadra e gli avversari si sono subito precipitati vicino a lui per aiutarlo poiché apparentemente non ha risposto. Allo stesso tempo, il team medico danese è andato immediatamente da lui. L’interista, però, è rimasto a terra immobile e inconsapevolmente… L’equipe medica, infatti, sembrava massaggiargli il petto perché l’asso danese non rispondeva affatto.

Momenti di ansia per Eriksen

Passarono i minuti, Eriksen non ebbe alcun contatto con l’ambiente, mentre i suoi compagni di squadra, ovviamente scioccati, crearono un muro umano intorno a lui… molti di loro avevano le lacrime agli occhi. Poco dopo e mentre il giocatore non era ancora stato portato fuori dal campo, la UEFA ha annunciato che la partita sarebbe stata sospesa. La moglie del giocatore è scesa in campo e il portiere l’ha abbracciata Casper Schmeichel cercando di sostenerlo.

Il Eriksen È stato portato fuori dal campo in barella, accompagnato dai suoi compagni di squadra che tenevano, alla sua destra e sinistra, lenzuola bianche, apparentemente per evitare di fare foto con i loro compagni di squadra. Poco dopo, è stato portato in un ospedale di Copenaghen, dove sono arrivati ​​i primi messaggi di ottimismo da lui…