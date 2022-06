Tolosa: Quale mostra immersiva dedicata a Van Gogh arriva il 6 luglio al Bazacle?

primario

Dal 6 luglio arriva a Tolosa un’esperienza unica, di fama mondiale, dedicata all’artista olandese Van Gogh. Vi raccontiamo tutto di questa esperienza unica e meravigliosa.

“Van Gogh: The Immersive Experience” è il nome di una mostra incredibilmente unica, che arriverà a partire dal 6 luglio a Tolosa presso lo spazio EDF Bazacle.

l’origine

La storia di questa esperienza inizia nel 2016. Due anni dopo viene organizzata la prima mostra immersiva all’interno del Duomo di Napoli in Italia. Da allora, lo spettacolo ha continuato ad essere esportato in molte città in Europa e negli Stati Uniti, raccogliendo oltre due milioni di visitatori nel 2021. Un vero fenomeno planetario, è stato votato in particolare “Best Immersive Experience” nel 2021 da USA Today e classificato tra Le 12 migliori esperienze immersive al mondo della CNN.

Che cos’è ?

“Van Gogh: The Immersive Experience” è un’esperienza digitale e artistica a 360 gradi che invita i visitatori a immergersi in più di 300 schizzi, disegni e dipinti di Van Gogh. Attraverso proiezioni in movimento su larga scala dal pavimento al soffitto in un’ampia area di osservazione. Per essere completamente immersi, i visitatori hanno anche l’opportunità di vivere un viaggio unico in realtà virtuale in una mostra completamente separata dall’area espositiva.

La galleria in visita è immersa nelle opere dell’artista olandese Van Gogh.

Centro Esposizioni



Il tutto è completato da uno studio di disegno e da una galleria introduttiva che esplora la vita, il lavoro e le tecniche dell’artista in grande dettaglio. Per inondare letteralmente le scene, gli organizzatori in particolare utilizzano tecniche multiple insieme a metodi tradizionali ispirati ai musei. Tecnicamente la mostra è resa possibile dalla moderna tecnologia del “video mapping”, con l’obiettivo di creare un’esperienza unica. “Grazie a questo approccio, i visitatori beneficiano di una presentazione dinamica, ricca di animazione ma anche ricca di significato”, hanno identificato gli organizzatori.

La galleria in visita è immersa nelle opere dell’artista olandese Van Gogh.

Centro Esposizioni



Chi sono gli organizzatori?

Questa esperienza è il risultato di una collaborazione tra i team Hub e Fever che hanno portato ciascuno la propria esperienza sul campo. Il centro espositivo ha prodotto più di 90 mostre ed esperienze immersive che hanno già attirato più di sei milioni di visitatori in tutto il mondo. L’azienda organizza, produce e distribuisce un gran numero di mostre in Europa, America e Asia. Fever è la piattaforma leader per l’intrattenimento e il tempo libero che aiuta milioni di persone a scoprire le migliori esperienze nella loro città. Più recentemente, Fever ha contribuito a far rivivere esperienze di successo come i Concerti a lume di candela, che si svolgono a Tolosa dall’anno scorso, o “La Casa de Papel: The Experience”, una coproduzione con Netflix lanciata a La Monnaie. A Parigi nel 2021.

quale programma?

La mostra ripercorre il percorso artistico di Vincent van Gogh e immerge il visitatore in una selezione dei suoi più grandi dipinti. La visita dura circa un’ora.

Dove accadrà?

Nella nostra copia del 6 giugno abbiamo accennato alla possibilità di organizzare questa mostra nello spazio di EDF Bazacle nel quartiere Amidonniers di Tolosa. Fever e “Exhibition Hub” hanno confermato che questo spazio era stato effettivamente selezionato.

Da quando ?

Le prime visite saranno possibili dal 6 luglio, lunedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 10:00 alle 19:00 e venerdì e sabato dalle 10:00 alle 21:00. È aperto a tutti ed è accessibile alle persone a mobilità ridotta. I biglietti sono già disponibili a partire da 15€ (10€ per i bambini) sull’app e sul sito di Fever tramite la “lista d’attesa” prima dell’apertura ufficiale della biglietteria giovedì 9 giugno alle ore 12.00.