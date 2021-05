Le agenzie OPAP … avanzano rapidamente nella nuova era

Nuova strategia e pianificazione commerciale per l’avanzamento rapido per la nuova era Nella sua rete di agenzie, OPAP ha presentato al Consiglio di amministrazione dell’Unione panellenica degli agenti (POEPPP) e alla sua rete di partner in tutta la Grecia.

Adattandosi alla nuova comunicazione digitale e ai dati di collaborazione in formazione, OPAP ha organizzato con successo eventi elettronici speciali, chiamati “Customer Experience – Success Starts With You”, dal 6 al 13 maggio 2021. In effetti, c’era un record online di oltre 2.500 dipendenti OPAP comunicando, partecipando e partecipando attivamente a presentazioni pertinenti.

Questa è stata la prima volta che OPAP ha condotto digitalmente gli eventi annuali dei suoi partner, lanciando una nuova forma di comunicazione innovativa con la sua rete. Tutti gli eventi digitali hanno fatto la migliore impressione sui partecipanti, in quanto erano una piattaforma dinamica per il dialogo aperto e la discussione interattiva. In genere, gli agenti OPAP hanno inviato circa 500 domande in formato digitale e hanno ricevuto risposte dirette dai dirigenti dell’azienda.

L’amministratore delegato di OPAP Jan Karas, il vicepresidente esecutivo di Odysseas Christoforou, l’amministratore delegato del commercio al dettaglio Vaios Karantinos ei dirigenti della rete hanno partecipato agli eventi digitali e hanno discusso in dettaglio tutte le questioni relative a nuove iniziative e società commerciali.

Come indicato da Jan Karas, gli eventi digitali sono stati molto piacevoli, mentre l’utilizzo di moderni strumenti tecnologici per comunicare con la rete dei partner si sposa perfettamente con le principali direttrici della strategia Fast Forward, che si compone di sei pilastri e – tra le altre cose – si concentra sul porre il cliente al centro di ciascuno, promuovendo attivamente i prodotti e il marchio dell’azienda.

Per le agenzie OPAP in particolare, è stato sottolineato che il mantenimento di un solido sito web e l’esplorazione di nuove opportunità di sviluppo rimangono una priorità. Le agenzie OPAP sono già affermate come destinazioni di intrattenimento locali e il loro obiettivo principale rimane quello di svilupparle ulteriormente, migliorando le loro capacità digitali e l’esperienza di gioco che forniscono ai clienti.

“La comunicazione con i nostri partner è molto importante per noi. Sosteniamo attivamente la nostra rete e siamo al suo fianco, e utilizziamo tutti i mezzi che la tecnologia moderna ci fornisce”, ha sottolineato Odysseus Cristoforo.

Come indicato ai partner, OPAP continuerà a investire nel proprio portafoglio di prodotti. Allo stesso tempo, proseguirà il programma di sviluppo dei punti vendita, promuovendone lo sviluppo estetico, tecnologico e audiovisivo. Il nuovo OPAP Rewards Program è già in corso, ed è già disponibile nelle agenzie, con l’obiettivo di rafforzare la fidelizzazione della propria base clienti. “Le nostre iniziative si concentrano sulla soddisfazione del cliente, al fine di garantire vantaggi a lungo termine, sia per OPAP che per i suoi partner”, ha osservato Vaios Karantinos.