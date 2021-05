RIS: Proroghe dei termini per l’attuazione dei progetti FER

Il Ministero dell’Ambiente e dell’Energia, tenendo conto delle circostanze causate dall’epidemia di Covid-19, proroga, secondo un relativo emendamento, i termini per la realizzazione dei progetti di energie rinnovabili – a causa del ritardo nella realizzazione dei progetti e del loro collegamento al progetto. Rete causata dall’epidemia.

L’emendamento sarà incluso nella sua proposta di legge Ministero dello sviluppo e degli investimenti Intitolato: “Semplificare il quadro delle attività economiche nel quadro dei ministeri dello sviluppo, degli investimenti, del lavoro, degli affari sociali, della navigazione, della politica delle isole, delle infrastrutture e dei trasporti e delle disposizioni per il trasferimento dei poteri di altri marchi all’Organizzazione per la proprietà industriale e fornisce per una proroga di dieci mesi:

Il periodo di validità dei permessi di installazione per le stazioni RES / SITHYA.

Durata delle offerte finali per collegare le stazioni RES / SITHYA.

L’ultima data per collegare i progetti selezionati alle offerte.

La data in cui sono stati modificati i valori di riferimento validi.

Successivamente, il termine / diritto per stipulare contratti fuori gara per le comunità energetiche è stato prorogato di sei mesi, posticipato al 31 dicembre 2021 dal 30 giugno 2021.

Fonte: ΑΠΕ-ΜΠΕ