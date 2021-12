Covid-19: i casi di nuova diagnosi negli Stati Uniti e in Francia in un giorno hanno stabilito nuovi record – BBC News

29 dic 2021 alle 8:15

Martedì la Francia ha registrato 179.807 nuovi casi di coronavirus, il più alto aumento di un giorno nella storia in Europa

Mentre la variante Omicron del nuovo coronavirus continua a diffondersi, gli Stati Uniti e la Francia hanno riportato il maggior numero di nuovi casi confermati in un solo giorno dall’inizio della pandemia globale.

Secondo un rapporto dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), gli Stati Uniti hanno segnalato più di 440.000 nuovi casi confermati lunedì (27 dicembre) ora locale.

Allo stesso tempo, il numero di nuovi casi in un giorno in Francia è stato il più alto di sempre in un paese europeo.