La Russia attacca per la prima volta da settimane la capitale ucraina Kiev

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha detto che la Russia ha attaccato la capitale ucraina nelle prime ore di domenica mattina, bombardando almeno due condomini, mentre le forze russe consolidavano le loro conquiste altrove nell’est.

I giornalisti dell’Associated Press a Kiev hanno osservato i servizi di soccorso combattere gli incendi e salvare i civili. Klitschko ha detto che due persone sono state portate in ospedale con ferite.

Il membro della Verkhovna Rada Oleksiy Goncharenko ha scritto nell’applicazione di messaggistica Telegram che “secondo i dati preliminari, 14 missili sono stati lanciati contro la regione di Kiev e Kiev”.

Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha affermato che uno degli attacchi missilistici ha parzialmente distrutto un condominio di nove piani e provocato un incendio. Ha detto che i soccorritori stavano cercando di tirare fuori le persone dalle macerie. Il comandante delle forze di polizia nazionali ucraine, Ihor Klimenko, ha dichiarato alla televisione nazionale che cinque persone sono rimaste ferite nel raid.

I soccorritori ucraini lavorano domenica all’esterno di un condominio danneggiato dai missili russi a Kiev. (Sergey Sobinsky/AFP/Getty Images)

Prima dell’attacco di domenica mattina presto, Kiev non aveva affrontato attacchi aerei russi del genere dal 5 giugno.

L’ex governatore regionale Oleksandr Skechko ha dichiarato su Telegram che domenica sono state udite esplosioni anche nella città di Cherkassy, ​​nell’Ucraina centrale.

Non ha fornito ulteriori dettagli. Cherkassy non è stata in gran parte colpita dai bombardamenti da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio.

Bombardieri schierati dalla Bielorussia

Nel frattempo, le forze russe stanno cercando di inghiottire la loro ultima roccaforte ucraina rimasta nella regione orientale del Donbass di Luhansk, spremendo il loro slancio dopo aver preso il pieno controllo sabato delle rovine carbonizzate di Severodonetsk e dell’impianto chimico che ospitava centinaia di soldati e civili ucraini. Era rintanato.

Sabato, la Russia ha anche lanciato dozzine di missili in diverse aree del paese lontane dal cuore delle battaglie orientali. L’Air Command dell’Ucraina ha detto che alcuni dei missili sono stati lanciati da bombardieri russi Tu-22 a lungo raggio schierati dalla Bielorussia per la prima volta.

L’attentato è stato preceduto da un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, durante il quale Putin ha annunciato che la Russia intende fornire alla Bielorussia il sistema missilistico Iskander-M.

Soldati ucraini guidano un veicolo corazzato per il trasporto di personale su una strada nella regione orientale di Luhansk il 23 giugno, durante l’invasione militare russa dell’Ucraina. (Anatoly Stepanov/AFP/Getty Images)

Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha dichiarato sabato scorso che le forze separatiste russe e sostenute da Mosca hanno ora il controllo di Severodonetsk e dei villaggi circostanti. Ha affermato che il tentativo delle forze ucraine di trasformare l’impianto di azoto in un “ostinato centro di resistenza” è stato sventato.

Serhiy Heyday, governatore della provincia di Luhansk, ha dichiarato venerdì che le forze ucraine si stanno ritirando da Severodonetsk dopo settimane di bombardamenti e combattimenti casa per casa. Sabato, ha confermato che la città era caduta nelle mani di combattenti e separatisti russi, che secondo lui stavano ora cercando di assediare la vicina città di Lyschansk da sud. La città si trova dall’altra parte del fiume a ovest di Severodonetsk.

Andrei Maruchko, un portavoce delle forze separatiste, è stato citato dall’agenzia di stampa russa Interfax per aver affermato che le forze russe e i combattenti separatisti erano entrati a Lyschansk e che i combattimenti erano in corso nel cuore della città. Non ci sono stati commenti immediati sulla richiesta della parte ucraina.

Lyschansk e Severodonetsk sono stati il ​​punto focale dell’offensiva russa volta a catturare tutte le isole del Donbass e distruggere l’esercito ucraino che le difendeva, la parte più capace e difficile da combattere delle forze armate del paese.

La cattura di Lysichansk darebbe alle forze russe il controllo di ogni importante insediamento nella provincia, un passo importante verso l’obiettivo della Russia di catturare tutto il Donbass. Russi e separatisti controllano circa la metà di Donetsk, la seconda provincia del Donbass.