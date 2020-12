Coronavirus: come si celebra il Natale in tutto il mondo

Il coronavirus sta apportando cambiamenti storici nella celebrazione del Natale

Saranno celebrati cambiamenti drammatici nel modo in cui viene celebrato quest’anno compleanno In ogni angolo del mondo porta la sua peste Corona virus. Naturalmente, i governi sono particolarmente preoccupati per il rapido aumento di casi E un appello ai cittadini affinché evitino i fenomeni colorazione. Spero tutti Vaccini Arriva quest’anno compleanno Per fermare il virus devastante e riportarci ad esso il più rapidamente possibile Regolarità.

la regina Elisabetta Andrà bene compleanno Senza la sua famiglia Tedeschi Saranno privati ​​del vino tradizionale (Glühwein) e svizzero Canzoni natalizie del loro processo durante il loro debutto La preghiera di Natale si terrà a Betlemme senza la presenza dei fedeli. Il Papa Francesco accelera di due ore il servizio notturno vaticano Per prevenire divieti di circolazione.

Il Belgio È uno dei paesi più grandi con restrizioni sul numero di partecipanti per famiglia a Natale: un ospite per famiglia e due individui. a Francia Non saranno ammessi più di sei adulti al tavolo festivo, e solo la vigilia di Natale sono esenti dal coprifuoco

Il Norvegesi Allenta un po ‘il divieto festivo e consenti riunioni festive di 10 persone. “Dovremo improvvisare e allungare il tavolo per mantenere le distanze”, ha detto il primo ministro Erna Solberg.

Nel Regno UnitoSalvo inaspettatamente, il ricongiungimento familiare (tre famiglie al massimo) sarà consentito tra il 23 e il 27 dicembre. Eccezionalmente quest’anno, la regina Elisabetta e suo marito Filippo trascorreranno le loro vacanze al Castello di Windsor e non con il resto della famiglia reale a Sandringham. In Quebec Canada La decisione di consentire raduni di quattro giorni a Natale è stata revocata a causa dell’eruzione.

Il Italia Implementerà divieti di viaggio molto severi tra le regioni dal 21 dicembre al 6 dicembre e tra le comunità il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. In Belgio ci sarà il coprifuoco da mezzanotte alle 05:00 e in Lussemburgo durante le festività natalizie dalle 23:00 alle 06:00. a SpagnaE il governo chiede di evitare di viaggiare tra le regioni, tranne che per le visite dei familiari.

Si applica a negozi e ristoranti

Il Germania Chiusura di negozi, divieto di vendita all’aperto di bevande alcoliche e rimozione delle loro bancarelle per quest’anno Studia il vino. Ristoranti, bar, centri culturali e sportivi sono già chiusi. a FranciaA Natale, i negozi hanno aperto le porte allo shopping, ma i ristoranti e i luoghi di intrattenimento rimangono chiusi.

Al contrario, nei paesi in cui i ristoranti sono aperti, potrebbero chiudere i battenti più tardi nel nuovo anno, come in SvizzeraIl mondo medico chiede la chiusura dell’intero Paese a causa dello scoppio dei casi.

Cambiamenti storici nei servizi e nelle tradizioni sacre

Il un prete La “Modalità notturna” accelererà di 2 ore per evitare il traffico al suo interno Vaticano Mentre era in corso il servizio di Natale Betlemme Avrà luogo senza credenti.

a Svizzera I canti natalizi sono vietati nelle chiese. Il Gli austriaci Trascorrerei le vacanze senza fare acquisti a Natale. Quest’anno, i residenti di Madrid saranno privati ​​di dodici uve che inghiottiranno a mezzanotte di Capodanno a Puerta de Sol.

I fuochi d’artificio sono vietati in Belgio, a Germania E il OlandaDove il governo vuole evacuare il pronto soccorso dei feriti. Londra e Parigi hanno annullato lo spettacolo pirotecnico per cambiare l’ora.