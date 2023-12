La squadra di calcio francese conosce i suoi avversari nel girone

Michel Tantusi/AFP Michel Tantusi/AFP La Coppa Euro 2024 è stata girata in Germania un anno prima del torneo, il 15 giugno.

Calcio – Euro 2024 è già iniziato per la nazionale francese, una delle grandi favorite della competizione.

Il sorteggio del torneo, che si svolgerà quest’estate in Germania, ha dato ai Blues il loro primo avversario sabato 2 dicembre ad Amburgo. Nella fase a gironi, nel Gruppo D, affronteranno Olanda, Austria e negli spareggi Galles, Finlandia, Polonia ed Estonia.

Al momento si conoscono già 21 dei 24 partecipanti, divisi in sei gironi da quattro, e gli ultimi tre biglietti verranno distribuiti a marzo dopo le qualificazioni.

menoEcco la stampa completa. Il secondo girone sarà il più difficile, con la presenza di Spagna, Italia e Croazia in particolare.

La nazionale francese ha superato il girone di qualificazione

Soffre di “Mal di schiena”L’allenatore dei Blues Didier Deschamps è stato operato martedì sera e sabato non ha potuto recarsi in Germania per assistere al sorteggio.

Durante le qualificazioni, i giocatori di Didier Deschamps hanno dominato il proprio girone di qualificazione (7 vittorie tra cui uno storico 14-0 contro Gibilterra, 1 pareggio, 29 gol fatti, 3 subiti), cosa che ha permesso loro di piazzarsi tra i primi 1 durante il sorteggio, quello di i giocatori teste di serie.

Nella prima fascia figuravano anche Inghilterra, Portogallo, Spagna, Belgio e la Germania, nazione ospitante.

Durante gli Europei, per ragioni ambientali e per facilitare gli spostamenti in treno o in autobus, le 24 squadre partecipanti verranno assegnate a una delle tre regioni geografiche predeterminate dagli organizzatori: Zona Nord (Berlino, Lipsia, Amburgo), Zona Ovest ( Berlino, Lipsia, Amburgo) Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Francoforte) e la regione meridionale (Francoforte, Monaco, Stoccarda).

