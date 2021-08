Andaman: terrazza nei colori del tramonto, estate in città – Ristoranti

Più fiorito, arioso e profumato che mai, La terrazza a due piani del ristorante tailandese preferito di Petralona porta il lusso dell’Estremo Oriente nel centro di Atene.

Perfettamente protetti, i tavoli sono ora divisi su due piani con zenzero esotico e fiori di magnolia profumati e creano un ambiente unico per la deliziosa celebrazione che ci attende. Vieni qui presto per goderti uno dei più bei tramonti urbani con uno dei cocktail tiki del rolling bar.

Il menu comprende il meglio della cucina thailandese in versioni friendly per tutti i gusti, mentre i vegetariani rimarranno sorpresi dalla varietà di piatti senza prodotti di origine animale, ma anche dalle suggestioni omeopatiche esaltate dopo aver sperimentato lo Yoga Tour of the East. Si mescola a crudo con noci e avocado, ma anche burro di arachidi thailandese, che insaporisce insalate, piatti estivi leggeri come il passaverdure grigliato a fette, quattro tipi di funghi thailandesi e zenzero o ovviamente in insalate verdi di diverso spessore e una varietà di noodles e riso fritto come la firma Romanos e una “paella” tailandese con gamberi, pollo, ananas, curry verde, zenzero e latte di cocco.

Li accompagnerai con le ambite etichette dei piccoli produttori greci – qui prendono molto sul serio il vino – e ottima musica in sottofondo, perché la quarantena è stata un’occasione per fare abbinamenti completamente nuovi.