Come guardare la finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia – L’Observateur de Troyes

Cinquanta partite in meno. Solo uno per andare. Euro 2020 si è svolto in Inghilterra – dove ha giocato la sua prima finale di campionato europeo dal 1966 – contro l’intramontabile potenza dell’Italia. Inoltre, l’Inghilterra è un ospite efficace per la nazionale italiana, poiché la partita di campionato si svolge nello storico stadio di Wembley.

È stato davvero un eroe per secoli. Ritardato di un anno a causa della pandemia globale. Ha paragonato la tragedia alla squadra danese, che ha visto la loro stella cadere morta nella partita di apertura, poi risalire il libro delle storie prima di cadere finalmente ai Tre Leoni per 2-1 ai tempi supplementari in semifinale.

D’altra parte, l’Italia era l’Italia. Ho appena attraversato. Ci sono voluti i tiri in porta per decidere il destino della squadra contro la Spagna in un’altra semifinale, ma una vittoria è una vittoria.

E questo ci porta a un’ultima partita.

Ecco cosa c’è da sapere su come guardare la partita Inghilterra-Italia.

Come vedere la partita Inghilterra-Italia della finale di Euro 2020 negli USA

Se sei negli Stati Uniti e hai intenzione di guardare la finale di Euro 2020, è una cosa molto semplice. Il gioco andrà in onda su ESPN ed è disponibile su tutte le società via cavo e su tutti i principali servizi di streaming.

Il calcio d’inizio è fissato per l’11 luglio 2021 alle 15:00.

Come le semifinali, potrai anche guardare in streaming l’intera partita Inghilterra-Italia su ESPN+. Questo quasi compensa il fatto che il gioco non è disponibile direttamente sulla rete ABC di proprietà della Disney, come ESPN. La buona notizia è che è molto facile guardare ESPN+ sulla TV.

ESPN + costa $ 6,99 al mese o $ 69,99 all’anno se vuoi risparmiare denaro. Ma se sei davvero serio riguardo ai tuoi sport e intrattenimento, allora dovresti assolutamente dare un’occhiata al Disney + Bundle. Questo combinerà ESPN +, Hulu di base e Disney +, il tutto per $ 13,99 al mese.

Puoi fare un lavoro migliore però. Puoi aggiungere Hulu With Live TV al piano per un totale di $ 72 al mese, che è solo $ 7 in più al mese rispetto a se avessi Hulu With Live TV da solo.

Se preferisci guardare solo su ESPN, non preoccuparti. ESPN trasmette su tutti i principali servizi di streaming statunitensi. Quindi puoi ottenerlo con YouTube TV o Hulu With Live TV sopra.

Ma un altro servizio che dovresti assolutamente provare è FuboTV. Oltre a offrire ESPN, FuboTV offre anche un elenco completo di componenti aggiuntivi opzionali che miglioreranno la tua esperienza sportiva. In effetti, la maggior parte di ciò che offre, insieme a una vasta gamma di canali, sono vari campionati sportivi che potresti non trovare negli Stati Uniti.

Ciò include pacchetti come Rai Italia, che ti offre Serie A e Coppa Italia, oltre ad altre notizie e film italiani. Oppure c’è il pacchetto Fubo Cycling, che include Fox Soccer Plus, Zona Futbol e GolTV, tra gli altri canali.

Come guardare la partita di Euro 2020 Inghilterra-Italia dal Regno Unito

Se non puoi guardare la partita a Wembley e non sei nel pub più vicino, puoi guardare Inghilterra vs Italia su BBC iPlayer e ITV Hub. Che copre quasi tutte le strade.

L’inizio della finale è previsto per le 20:00 ora locale.