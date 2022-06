Claudia Stavisky trasporta la Resort Trilogy di Goldoni nell’Italia degli anni Cinquanta

Non possono permetterselo, ma vogliono vivere come aristocratici. Così, Filippo, Giacinta, Leonardo, Vittoria e le loro due famiglie stanno avviando ampi preparativi. Raccolgono tutte le loro cose per andare a trascorrere le belle giornate in campagna. Ma una volta lì, nessuno riesce davvero a godersi l’ozio bucolico. Sorgono conflitti d’amore, generando contese e avventure. I soldi, invece, scivolano tra le dita. La realtà economica finisce per riaffermarsi. Fino alla rovina.

Attraverso tre brani concepiti come episodi della stessa commedia agrodolce, La Trilogie de la villegiature passa dall’intimo al politico, dalla leggerezza alla gravità, per far luce sulla vertigine dell’apparenza. Fedele al suo gusto per gli affreschi popolari, Claudia Stavisky trasporta i colori accesi e scherzosi del teatro di Goldoni nell’Italia degli anni ’50. Vivacità delle trame, virtuosismo dell’arte dell’attore: uno spettacolo solare e profondamente umano, dove l’umorismo è il veicolo di tutte le situazioni.