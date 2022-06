Per Marine Le Pen, un trionfo senza sforzo

Corriere della Sera

(Milano)

Fondato nel 1876, il primo quotidiano italiano cita sempre “della sera” (“sera”) nel suo titolo, sebbene esca la mattina da più di un secolo. Serio e sobrio, il giornale ha saputo resistere alle vicissitudini politiche mantenendo la sua indipendenza.

Dalla nascita, il Corriere si affermò come portavoce della borghesia industriale del nord. Il suo formato, molto ampio per una vita quotidiana moderna, contribuisce a questa immagine di serietà e tradizione. Appartiene a RCS Mediagroup, acquisita nel 2016 dall’imprenditore Urbano Cairo, proprietario anche del canale La7.

Come altri quotidiani nazionali italiani, la sua distribuzione ha subito un forte calo negli ultimi anni, ma rimane in testa alla classifica.

Il giornale è accompagnato da una moltitudine di supplementi tra cui sett (Venerdì), Io Donna (femminile il sabato) e La Lettura (domenica).