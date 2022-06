Dramma in Italia: il Tribunale di Roma si ribella e dichiara illegale l’obbligo di vaccinare i caregiver

Il Tribunale di Roma dichiara illegittimo l’obbligo di vaccinazione dei caregiver

Infatti, in piena rinascita del Covid, le informazioni, riportate da diversi media italiani, non hanno ancora fatto notizia nel resto d’Europa. La decisione è stata presa dal Tribune de Rome che, secondo i media italiani Arezzowebdichiara illegittimo l’obbligo di vaccinazione imposto ai caregiver.

La stessa informazione è stata rilanciata dai media italiani, Rassegne Italia. Secondo questi media, il giudice, che si è pronunciato sulla denuncia di un caregiver, ritiene che la sospensione dei caregiver non vaccinati a cui è stato vietato di riscuotere lo stipendio sia contraria agli articoli 2.3.32 e 36 della costituzione italiana.

“Il giudice ritiene illegittima la sospensione per non vaccinazione della badante”, informa la fonte che aggiunge che tale sentenza è tanto più importante in quanto pronunciata dal Tribunale di Roma che, fino a qui, aveva respinto ogni ricorsi proposti dai ricorrenti.

C’è da dire che questa informazione, che è stata rilanciata da diversi media, è stata data, per la prima volta, dal sito di notizie italiano, Il Paragone.it. Secondo questa fonte ampiamente citata, il giudice rinvia il caso alla Corte di Cassazione, che dovrà decidere nei prossimi giorni.

Nel suo lavoro investigativo, Lecourrier-du-soir.com appreso che il tribunale di Roma non è l’unico organo giuridico italiano a sollevare la questione della legittimità costituzionale della vaccinazione obbligatoria dei caregiver. Perché, secondo i media italiani, IlIndependente.onlineuna badante non vaccinata è stata riabilitata dal tribunale di Sassari.

Nelle ultime ore l’informazione è stata ampiamente diffusa sui social network.

Di seguito un video in italiano sulla sentenza del Tribunale di Roma