dopo il suo gnocco contro la Germania, Donnarumma esce dai suoi cardini — Foot11.com

Dopo la pesante sconfitta subita contro la Germania in Società delle Nazioni (5-2), Gianluigi Donnarumma era particolarmente teso e seccato. Di più

Donnarumma è stufo

Martedì sera l’Italia ha vissuto una serata da incubo contro la Germania. Sconfitti in gran parte (5-2), gli italiani affondano comunque contro una grande nazione. Gianluigi Donnarumma, detentore nelle gabbie della Nazionale, non ha mostrato ancora molta serenità con in particolare un grosso errore sul gol di Timo Werner proprio a fine partita.

Periodo sporco per Gianluigi Donnarumma! (Icona Sport)

Alla domanda su questo nuovo pallone, il portiere del PSG è rimasto molto infastidito quando è venuto a galla il riferimento alla partita contro il Real Madrid. “È la seconda volta che sbaglio?” Quando è l’altro? Parliamo della partita contro il Real Madrid? Ebbene, se vuoi biasimarmi, mi prendo la responsabilità, anche se parlo a nome della squadra e non individualmente, perché ho detto che impari dai tuoi errori e questo vale anche per me. Mi fai queste domande…” ha dichiarato.

“Ci siamo persi tutto, ci dispiace”

Il #Gazzetta sullo schiaffo ricevuto ieri sera dalla Nazionale 🇮🇹 contro la Germania: “Una delle peggiori umiliazioni della nostra storia, la prima sconfitta da tre punti contro i tedeschi: 5 gol e, peggio, zero partita. Domanda: qual è la vera Italia ? pic.twitter.com/FrxLB8dAQG — GuillaumeMP (@Guillaumemp) 15 giugno 2022

Gianluigi Donnarumma ha parlato anche del brutto periodo dell’Italia. “Stasera ci è mancato tutto, ci dispiace per i tanti tifosi italiani qui presenti. Non è facile con così tante partite in pochi giorni a fine anno. Adesso ci riposeremo e poi ripartiremo per dimostrare che siamo più forti di quanto avete visto stasera. Ripeto, sono stato il primo a dirti che con gli errori si cresce, ma poi mi fai queste domande…”

Gli italiani, che non saranno presenti al prossimo Mondiale in Qatar, dovranno alzare la testa.