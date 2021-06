Mobilize lancia il suo primo servizio di car sharing insieme alla sua rete di distribuzione italiana

© Renault

Il gruppo automobilistico francese ha recentemente comunicato su il lancio del primo servizio di car sharing 100% elettrico del brand Mobilize in collaborazione con il Rivenditore italiano Oberti che distribuisce il marchio del diamante. Dall’inizio di giugno, quarantacinque Zoe elettrica E-Tech sono disponibili in Comune di Bergamo, nel nord Italia, oltre che in quattro comuni limitrofi (Lallio, Seriate, Orio al Serio e Brembate). I Comuni hanno aderito all’iniziativa, mettendola a disposizione venti stazioni di ricarica totalmente dedicato al car sharing Mobilize, dove i clienti possono ritirare e riconsegnare l’auto a qualsiasi ora e giorno della settimana. “Partiamo da una delle città più verdi d’Italia per lanciare il primo servizio di car sharing elettrico Mobilize gestito dai nostri concessionari e lo stiamo facendo con un concessionario storico della regione, Oberti Spa, commento Francesco Fontana Giusti, direttore immagine e comunicazione del gruppo Renault. Questo è solo l’inizio e altri rivenditori seguiranno nei prossimi mesi. Il passaggio dalla proprietà all’uso del veicolo cambia le regole della mobilità; il marchio Mobilize guarda al futuro dell’auto attraverso nuove soluzioni di mobilità, transizione energetica, gestione dei dati e servizi finanziari al servizio della comunità. Il car sharing elettrico sarà un elemento importante di questo cambiamento”.

Andare attraverso un’applicazione dedicata, i clienti possono verificare la disponibilità dei veicoli, il loro livello di carica e prenotarne una copia presso la stazione più vicina. Il brand specifica che l’intera flotta sarà continuamente monitorata da personale dedicato al fine di garantire un corretto livello di carica della batteria. Come promemoria, la Renault Zoe E-Tech è dotata di una batteria da 52 kWh e fornisce un’autonomia elettrica di 400 chilometri. “Mobilize si affida alla leadership del gruppo Renault nei veicoli elettrici e offre soluzioni adatte al contesto di ogni città. Oggi, in Europa, il gruppo Renault è leader nel car sharing elettrico con circa 10.000 veicoli elettrici messi a disposizione degli utenti dei servizi di car sharing nella maggior parte delle capitali europee, di cui 1.800 in Italia”, facci sapere Vincent Carré, direttore delle operazioni di car sharing Mobilize.