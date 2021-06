Piede – Italia – Juve – Juventus: Massimiliano Allegri, una “buona scelta” secondo Leonardo Bonucci

Italia – Juve

Il difensore centrale della Juventus Torino, Leonardo Bonucci, ha detto lunedì in conferenza stampa che il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri è stata una “buona scelta”.

La Juventus ha annunciato il 28 maggio che l’allenatore italiano Massimiliano Allegri è tornato al club al posto di Andrea Pirlo. Una scelta convalidata dal difensore centrale del club, Leonardo Bonucci. Lunedì, in conferenza stampa con la selezione italiana, il 34enne difensore è intervenuto sull’argomento: ” Una volta deciso di togliere l’incarico a Pirlo, si è trattato solo di scegliere un allenatore di grande esperienza, che conosca la Juve e che ci aiuti nella gestione e nel raggiungimento degli obiettivi.. “

Leonardo Bonucci è comunque tornato sull’esperienza di Andrea Pirlo alla guida della Juve: ” In questa stagione i risultati sono stati nella media e questo ha intaccato l’entusiasmo “, Ha ammesso, pur stimando che la Juve avesse adempiuto al suo” gol minimo con due trofei e qualificazione in Champions League. Dobbiamo dare il merito a Pirlo che ha saputo gestire tanti campioni e non è stato facile per la sua prima esperienza da allenatore. “, Ha aggiunto.

Colpito al ginocchio, ma pronto per l’Euro

Attualmente in preparazione all’Europeo con l’Italia, anche Leonardo Bonucci è tornato al dolore al ginocchio avvertito nell’amichevole di venerdì contro la Repubblica Ceca (4-0). ” All’epoca pensavo al peggio perché l’imbarazzo era molto forte, Lui ha spiegato. Fortunatamente è andata velocemente anche se sento ancora qualcosa, ma non è questo che mi priverà della concorrenza. L’Italia scenderà in campo venerdì sera, contro la Turchia.

