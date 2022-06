i risultati delle elezioni legislative in prima pagina nei telegiornali europei

FRANCEINFO

I risultati delle elezioni legislative fanno notizia in Italia. Di fronte al nuovo volto dell’Assemblea nazionale francese, l’inviato di Rai Uno a Parigi analizza che la Francia è ingovernabile. Una situazione politica con l’ascesa del Raduno Nazionale che preoccupa i vicini italiani che hanno già vissuto in passato un’ondata populista ed estremista.

Se altri sondaggi fanno notizia nei media spagnoli come le elezioni locali in Andalusia e il risultato delle presidenziali colombiano, la TVE non ha mancato di sottolineare una sconfitta storica per Emmanuel Macron. Intervistato dal canale, il politologo Benoît Pellistrandi analizza l’ascesa dei due estremi: “Ora ci sono due blocchi politici e parlamentari ben distinti che portano un messaggio chiaro: quello della rabbia”.



Anche la Germania si interroga sui risultati di queste elezioni e sulla sconfitta del campo di Emmanuel Macron e si interroga ancora una volta su come sarà governata la Francia: “E adesso, signor presidente?”.