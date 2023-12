Hassane Kamara: “Sono diventato un difensore che ama difendere” – Italia – Udinese

Sei arrivato all’Udinese quest’estate. Come stanno andando i tuoi primi mesi in Serie A?

Abbastanza bene a livello personale. Ho giocato una decina di partite con prestazioni più o meno buone. Collettivamente è un po’ più complicato (Udine ha 16 annie del campionato, ndr), ma ho scoperto un grande campionato.

Come spieghi le difficoltà dell’Udinese in questo inizio di stagione?

Questo è il calcio di alto livello: serve efficienza, è una questione di dettagli. Lavoriamo, ma serve fiducia. Ovviamente siamo qui per vincere, stiamo cercando di fare quello che dobbiamo fare per cambiare le cose. Dobbiamo saper essere imperiali dietro e killer davanti, dobbiamo smetterla di fare errori stupidi o di subire gol a 90′.e.

iframe>

Cosa ti ha spinto a lasciare Watford per venire qui?

Mi è stato chiesto di venire all’Udinese, per scoprire un nuovo Paese, un nuovo campionato. Volevo vedere qualcosa di diverso dal campionato. La Serie A è un campionato attraente, con grandi squadre e bellissimi stadi. Quando sei un calciatore, la Serie A parla a tutti. Con Spagna e Inghilterra, è il campionato più duro, un campionato che va avanti da diversi anni, che l’anno scorso ha piazzato un club in ogni finale di competizione europea…

Watford e Udinese hanno gli stessi proprietari, la famiglia Pozzo (trasferimento che fece polemica visto che padre e figlio si scambiarono 20 milioni di euro, ndr). Anche per questo ti è stata proposta questa sfida?

Non lo so e, a dire il vero, non è un mio problema queste storie dei padroni di casa. Era un progetto che mi interessava, quindi ho accettato. L’Udinese è un club stabile in Serie A da più di 20 anni, questo è bastato per convincermi.

Sono andato in montagna a Sappada. Un posto che tutti conoscono qui, è tranquillo, sta cambiando. Ho visitato anche Venezia. Hassan Kamara

Udine è una piccola cittadina non lontana dal mare, dalle montagne e dalla Slovenia. Sei riuscito a muoverti nell’angolo?

Sì, sono andato in montagna a Sappada. Un posto che tutti conoscono qui, è tranquillo, sta cambiando. Ho visitato anche Venezia… Poi in Italia non abbiamo molti giorni liberi, lavoriamo molto.

Sei nato a Saint-Denis nel 93, sei cresciuto ad Aubervilliers. Com’è stata la tua infanzia?

Abitavo vicino alla Square des Roses ad Aubervilliers e giocavo molto a calcio. Sotto casa mia, ma anche alla Jeunesse d’Aubervilliers. Vivevo dall’altra parte della strada rispetto allo stadio. Però non guardavo necessariamente le partite, ma ero sempre fuori a giocare. Dal punto di vista calcistico, quelli sono stati forse gli anni più belli della mia vita.

Come mai ? Hai perso un po’ il divertimento diventando un professionista?

Non perdi il divertimento ma… Quando sei piccolo, non c’è pressione. Ci siamo divertiti, sono stati anni bellissimi di calcio. Non è un lavoro del genere, dove hai l’obbligo di raggiungere dei risultati, ti alleni intensamente ogni giorno, è diverso. Così, ecco, ripenso ai tornei del Trocadéro, agli anni dell’Under 13 in cui giocavamo da protagonisti contro l’Argenteuil, l’Épinay, il Sannois… Nessuno oltre a me ha fatto irruzione nella mia generazione nel mio quartiere in quegli anni, ma Haris Il Belkebla, ad esempio, giocava per la squadra rivale: l’FC Aubervilliers. Ai miei tempi c’erano due o tre ragazzi del mio quartiere che avrebbero potuto diventare professionisti, o almeno andare in un centro di allenamento, perché non ero necessariamente il migliore in quel momento. Oggi c’è chi fa l’autista di autobus, un altro che vigila sui giovani proprio perché abbiano la possibilità che lui non ha avuto…

Cosa hai fatto per arrivarci, a differenza di loro?

Onestamente, niente di speciale. Dopo sono stato bravo, quando ho fatto i test li ho superati. Spesso segnavo tanti gol perché giocavo centrocampista sinistro. Ho avuto fortuna, ma ehi, a livello di rilevazioni sono ancora 2000: se non sei bravo non passi al turno, eh. (Ride.) Se dico che sono fortunato è perché in quel momento i club cercavano il mio profilo. Se giochi da attaccante, ma i reclutatori cercano terzini, beh…

Ciò che differisce dalla posizione di terzino è che attacchi molto di più, sei molto più in alto in campo: sei sistematicamente sul secondo palo per concludere le azioni, rispetto ad un terzino più standard. Hassane Kamara, sul pistone

Per quanto riguarda i terzini, abbiamo spesso visto i profili delle ali o dei centrocampisti scendere di uno o due gradini in campo nel corso degli anni. Questo è anche il tuo caso.

Sì. Ho iniziato a giocare come terzino a 25 anni, avendo iniziato da professionista a 20… All’inizio non volevo. Volevo giocare davanti, mi ci è voluto un po’ per abituarmi a questa posizione. Ho capito che questa è una posizione più adatta alle mie qualità. Potremmo dire che con l’evoluzione del calcio, il posto sempre più importante occupato dai terzini nella costruzione del gioco, e visto il mio profilo, in definitiva è stata una logica continuazione. Ma mi rendo conto con gli anni di essere diventato rapidamente un difensore a cui piace difendere. All’Udinese, e questa per me è una cosa nuova, gioco a pistone, quindi imparo ogni giorno. Ciò che differisce dalla posizione di terzino è che attacchi molto di più, sei molto più in alto in campo: sei sistematicamente sul secondo palo per concludere le azioni, rispetto ad un terzino più standard. Logico allo stesso tempo, perché sei solo sulla fascia. È giocando, allenandosi ogni giorno, facendo video, che si impara. Anche a 29 anni, ma mi sto divertendo molto, perché sento che è in questa posizione che posso mostrare di più le mie qualità.

Hai giocato in tanti club in Francia: Châteauroux, Reims, Nizza dove hai disputato sicuramente la stagione più completa della tua carriera nel 2020-2021. Cosa ricordi di queste esperienze?

Ho dei ricordi molto belli. Durante il viaggio ho notato che la formazione francese era di qualità. Ho passato anche sei mesi a Créteil in Nazionale, e direi addirittura che è uno dei passaggi più importanti. Per un anno e mezzo al Reims non ho giocato, o solo con la CFA. Tornando in Nazionale dopo aver assaggiato la Ligue 1, ho passato un periodo difficile, ma è stato un fattore scatenante. Penso che abbia aiutato anche il Reims, perché c’era anche Jordan Siebatcheu che è andato in prestito allo Châteauroux, e che poi ha fatto bene. Da allora, non esitano più a prestare a molti giovani.

Qual è il tuo momento più bello nel calcio francese?

Il mio primo obiettivo professionale. Nella stagione 2013-2014, ho giocato a Châteauroux come riserva e sono passato alla squadra 1 per una partita contro il Laval. Ho avuto un ingresso un po’ complicato nella partita precedente contro il Clermont, perché c’era un gioco molto lungo e non avevo toccato molti palloni. E lì, in settimana, mi dissero che avrei iniziato da titolare. Venivo da molto lontano, a causa del mio percorso da giovane un po’ caotico in cui non ero ospitato in un centro (a Tolosa, ndr) prima di arrivare a Châteauroux. Quindi sapere che avrei giocato una partita professionistica era già una cosa enorme. Ho segnato ed è stata una sensazione incredibile. Non vedevo più niente quando ho segnato! C’erano troppe emozioni. Non puoi prendere una decisione ragionata in quei momenti, sei confuso.

Cosa fai quando non sei in campo?

In generale, mi riposo. Mi diverto con i miei due gatti Tips e Simba, leggo un po’, guardo le serie TV… Recentemente stavo leggendo un libro che un politico ivoriano ci ha regalato come parte della selezione (Piede-Avorio, tra passione e patriottismodi Jean-Jacques Konadjé, ndr) che parla dell’arrivo e dell’impatto del calcio sulla società in selezione.

Sei tornato alla selezione dopo un anno di assenza. Come ti stai avvicinando alla CAN che si giocherà in casa, in Costa d’Avorio?

Non sorprende che vogliamo arrivare fino alla fine. Poter rappresentare il proprio Paese in patria è davvero qualcosa di enorme. La Costa d’Avorio è un grande paese calcistico, c’è un enorme entusiasmo attorno alla squadra, abbiamo potuto rivederlo durante l’ultimo raduno quindi ovviamente spero di essere lì. Questo sta andando bene con Jean-Louis Gasset e dato che è un allenatore francese e ha allenato in Francia, mi sto evolvendo secondo un sistema e con le istruzioni che conosco.

L’unica vittoria stagionale dell’Udinese finora è stata a San Siro contro il Milan. In bocca al lupo o no, già sabato tornerai lì a sfidare l’Inter. Lo farai di nuovo?

È rovinato, eh! (Ride.) No, sto scherzando, qui abbiamo 12 punti, siamo in fondo alla classifica. Sarà dura giocare contro l’Inter… Se riusciremo a fare qualcosa lì sarà un traguardo. Sarà una partita difficile, ma non ci siamo mai lasciati da qualche parte dicendo: “Pareggeremo, va bene. » Andremo a vincere.

Trovate anche Hassane Kamara nell’episodio 10 del podcast 100% calcio di So Foot, Serie Aperitivi.