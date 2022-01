Architetti che hanno immaginato la vita moderna negli anni ’20 (e la sedia che è diventata un’icona)

Pablo Lopez Martin

Conversazione*

7 ore

fonte dell’immagine, Getty Images didascalia, Ludwig Mies van der Rohe presentò un design di sedia molto audace alla mostra “Die Wohnung” nel 1927.

Il bisogno di alloggi in Germania dopo la pace del 1918 subì un deciso aumento per vari motivi: la re-migrazione da regioni lontane, il ritorno dell’esercito, l’aumento del numero dei matrimoni, e per la prima volta anche l’aumento del numero dei divorzi.

Per mitigare ciò, la Repubblica di Weimar ha implementato piani e misure come la tassa statale sugli affitti e imposta sugli interessi della casa (1924-1931), in cui circolavano miliardi di marchi sotto forma di mutui e sussidi.

Per mettere i numeri al problema, nel 1931 La Germania aveva un deficit compreso tra 1 milione e 1,5 milioni di case Nonostante l’attuale riserva abitativa da 16 a 17 mln.

In due grandi città – Berlino, con circa 4 milioni di abitanti quell’anno, e Francoforte, con circa 700.000 – nuove costruzioni, standardizzate e pronte per la produzione di massa, furono introdotte su scala più ampia che altrove. Gli anni ’20 come un modo per contrastare questa crescente esigenza.

Una casa per il mondo moderno

Con questo clima molto favorevole agli interessi del movimento moderno, una mostra dal titolo Vita La casa è stata costruita nell’estate del 1927 ed è stata in grado di attirare più di mezzo milione di visitatori.

fonte dell’immagine, Getty Images didascalia, La scuola Bauhaus era più di un semplice stile architettonico, rappresentava un nuovo modo di pensare.

È evidente che il problema abitativo è andato oltre il problema della discussione disciplinare solo per attirare l’attenzione del comune cittadino. READ Il Congresso statunitense ha annullato per la prima volta un veto di Donald Trump

La parte principale della galleria è costituita dalle case modello che hanno costruito Sedici importanti architetti nazionali e stranieri, tutti difensori dei principi moderni: Mies van der Rohe, Hilbersemer, Polzeig, i fratelli Tut di Berlino, Sharon e Rading di Breslavia, Duker e Schneck di Stoccarda, Gropius di Dessau, Behrens e Frank di Vienna, Bourgeois di Bruxelles, Le Corbusier di Parigi, Oud e Stam a Rotterdam.

La galleria è stata un’iniziativa del Deutche Werkbund, un’associazione di architetti, artisti e industriali tedeschi, fondata da Hermann Muthesius nel 1907.

Logo dell’associazione Dai cuscini per divani all’urbanistica (“Dai cuscini per divani alla costruzione di città”), ci racconta vividamente l’ampiezza delle scale necessarie per rimodellare la vita moderna.

Ci sono due questioni che si sono concentrate sull’interesse del campione: Un nuovo modo di costruire e un nuovo modo di vivere, Esposta in gallerie adiacenti, e non solo, negli interni delle stesse residenze sperimentali.

il Weissenhof (Villa Model) Sarebbe nelle parole di Mies van der Rohe, il suo illustre direttore, un “esperimento” con il fermo obiettivo di pensare, progettare e insegnare al mondo un nuovo modo di vivere.

fonte dell’immagine, Getty Images didascalia, Walter Gropius, fondatore della scuola Bauhaus, è stato uno degli architetti che hanno partecipato alla mostra Die Wohnung.

Il pubblico è stato solo in grado di immaginare le loro case utilizzando antecedenti già noti.

Il compito dell’architetto moderno era quello di assumere un ruolo educativo, mostrarsi nel futuro e mostrare le sue possibilità.

Reinventare i mobili

I mobili che abitavano le case non potevano ricorrere ai vecchi modelli borghesi, superati e incompatibili con i nuovi modi di vivere. L’arredamento aveva bisogno di una profonda ristrutturazione e questa è stata un’occasione unica nel suo genere. READ Quake info: Moderate mag. 5.3 earthquake

duro dentro “Villa” I mobili erano con tubo d’acciaio In tutte le versioni e varianti promosse da Marcel Breuer nel 1925 attraverso i progetti realizzati per la nuova sede del Bauhaus a Dessau, in Germania, che ebbe rapida diffusione e ricezione in Europa attraverso le pubblicazioni della scuola.

L’armadio in tubo d’acciaio è diventato un simbolo di modernità, “così come gli involucri di vetro trasparente sostituiscono le pareti portanti” ed è servito da riferimento per architetti più determinati, come Le Corbusier, JJP Oud, Mies o Mart Stam ready presentare i propri disegni.

Tuttavia, un espositore si è distinto soprattutto per la sua pura audacia: il modello (di sedia) presentato dal direttore della galleria, Mies van der Rohe.

Il suo insolito schema strutturale faceva a meno delle zampe posteriori e dava stabilità alla composizione stessa disegnata dal tubo d’acciaio continuo nello spazio.

fonte dell’immagine, Getty Images didascalia, I mobili in tubo d’acciaio (come la sedia nella foto) sono diventati un simbolo di modernità.

Nel modello, la bidimensionalità è stata superata e sostituita da una struttura spaziale leggera che esprime il nuovo concetto di spazio in quel momento.

Lo scopo del mobile tubolare era Enfatizza la trasparenza di questi interni elaborati ed eleganti Trasforma i suoi mobili in “pezzi da incensiere che sembrano germogliati nella stanza come se qualcuno li avesse dipinti”, nelle parole dello stesso Marcel Breuer.

La sedia, che sembrava fluttuare nell’aria, era la massima espressione di una delle attese attese della modernità: la matericità dell’acciaio, nella sua versione raffinata, è stata ciò che ha portato a una forma completamente nuova di oggetto quotidiano da rielaborare. READ Profesorius Stankūnas – apie naują viruso atmainą Lietuvoje: tai nėra mirties nuosprendis

fonte dell’immagine, Getty Images didascalia, Per il famoso architetto Le Corbusier, i mobili potrebbero essere “oggetti della vita moderna capaci di evocare lo stato della vita moderna”.

Ben presto questa sedia ebbe un’importante influenza e varianti di ogni genere si diffusero in tutta Europa, diventando un emblema della modernità. Il suo ruolo trascende il ruolo stesso. Così come gli aeroplani non erano solo i mezzi di trasporto di Le Corbusier, ma anche oggetti culturali e segni di rivitalizzazione di un nuovo modo di vivere, i mobili divennero il vettore dell’identità culturale del suo tempo.

La cultura oggettiva nel Movimento Moderno riflette il suo ruolo rendendo i mobili non solo abitanti passivi dell’architettura ma membri attivi della persuasione, nell’espressione coniata da Le Corbusier: “Le cose della vita moderna sono in grado di evocare uno stato di vita moderna”.

* Pablo Lopez Martinez è Professore Associato di Interior Design Sostenibile presso l’Università di Nebrija, Spagna.

*Questo articolo è stato originariamente pubblicato su The Conversation e puoi leggerlo qui.