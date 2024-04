Il laureato ha celebrato la laurea con cattive scuse grammaticali online

Alcune ore dopo che il suo post sulla celebrazione della laurea è diventato virale, un neolaureato della Benue University si è scusato per il suo comportamento

In questo post, diventato virale, ha detto: “Dio non è niente senza di me”, tra le altre brutte espressioni che ha usato.

In un nuovo post, il laureato della Benue State University (BSU) ha ritirato il post precedente e ha spiegato perché lo ha fatto

Msuega Tierna Junior, neolaureato alla Benue State University (BSU), si è scusato per il suo post controverso alla cerimonia di laurea, diventato virale su Facebook.

Celebrando il completamento dei suoi studi universitari, un entusiasta Mswega ha condiviso le foto della cassa sul gruppo Facebook “TIV SINGLES” con una didascalia piena di errori grammaticali.

Msuega Terna Jnr si è scusato per la sua cattiva grammatica. Credito fotografico: Mswega Tierna Jr

per lui Ho letto:

“Ehi Tiff Shingles, festeggia con me. Mi sono laureato alla BSU.”

“Dio non è niente senza di me.”

Mswega ha detto che questo era intenzionale

In Segui il post su Facebook Domenica Mswega ha chiarito che il suo post di laurea diventato virale non aveva lo scopo di screditarlo o di trascinare la sua università nel fango, ma piuttosto di creare consapevolezza su se stesso.

Ha aggiunto che era intenzionale.

“In questo post ho deliberatamente utilizzato una frase sbagliata per sensibilizzare sulla mia uscita dall’università, sebbene fosse intenzionale, ma senza l’intenzione di danneggiare alcuna persona, gruppo, comunità o istituzione.

“Il post ha suscitato reazioni contrastanti da parte di utenti dei social media, accademici, credenti religiosi e vari gruppi di persone.

“Non aveva lo scopo di trascinare nel fango la reputazione di alcun individuo, gruppo, società o istituzione, né la pubblicazione aveva lo scopo di diffamare Dio”.

Msuega ha elogiato la BSU come una delle migliori università della Nigeria e ha assicurato di poter comunicare correttamente in inglese.

Ha anche affermato di credere nell'esistenza di Dio.

“Voglio scusarmi senza riserve per aver fatto credere alla gente che un laureato non sia in grado di esprimersi, per aver dubitato della reputazione della mia scuola o per aver avuto la sensazione di usare il nome di Dio come uno scherzo.

“Per quanto ne so, ho studiato in una delle migliori università della Nigeria e posso esprimermi in modo molto fluido e ambiguo senza commettere errori di tale gravità, sono anche un credente religioso e credo nell'esistenza di Dio.”

In un'altra storia, una studentessa è diventata virale su Facebook È una cattiva grammatica Durante la celebrazione dell'esame WAEC.

Il post di scuse di Msuega Terna Jnr scatena reazioni

Iworuwa Junior ha detto:

“Ti capisco.

“È triste che le persone non ti conoscano ancora e abbiano concluso che i tuoi giorni alla BSU sono vergognosi.”

Sì, Suleiman ha detto:

“Quando Dio decide di rendere popolare qualcuno, arriva da diverse dimensioni. Congratulazioni fratello maggiore, sei già una grande celebrità. Molti hanno postato per attirare l'attenzione ma non ci sono riusciti, ma la tua crociera ha fatto arrivare lontano il tuo nome ❤️❤️ ❤️.”

Ordo Edward Chagba ha detto:

“È un inglese raffinato. Spero che anche queste scuse diventino virali. Congratulazioni.”

Ondowasi Akpenoy ha detto:

“Ti mancano le personalità formate all'università che dovresti acquisire. Tutto qui.”

Arafa Madaki ha detto:

“Te la sei presa tutta da sola, prego che la tua scuola non trovi un motivo per usarti come esempio per porre fine a questa crociera.”

LB Omi Lay ha detto:

“Tswara ambe.

“Vuoi una direzione?

“Andate presto sui giornali.

“Vai a spiegare le gomme.”

Awar Lizzie ha detto:

“Caro, non ti importa chi è occupato con il tuo corpo.

«La maggior parte di loro scrive sciocchezze contro di te, e se vengono espulsi non ti sopportano in una gara di scrittura.

“relax.

“Sei un ragazzo molto intelligente, lo so.”

Un uomo e una moglie festeggiano la laurea lo stesso giorno, un video che suscita gioia

In un post precedente, YEN.com.gh Reportage sulla storia di un uomo e di sua moglie che si sono laureati lo stesso giorno.

Entrambi erano popolari dopo essersi laureati nella stessa università. La coppia ha conseguito un master presso la principale università del paese, l'Università del Ghana.

I netizen che hanno affollato la sezione commenti del video hanno elogiato il duo per i loro risultati accademici

