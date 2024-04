Guarda le inondazioni di Dubai dallo spazio

Senza precedenti, Pioggia forte Alcune parti degli Emirati Arabi Uniti sono affondate sott'acqua la scorsa settimana. Il che ha portato all’arresto della vita A Dubai e altrove.

IL Inondazioni Il diluvio risultante dal più grande diluvio mai visto negli Emirati Arabi Uniti è stato così intenso che… Satelliti Possono ancora vederlo dallo spazio giorni dopo che le nuvole si sono diradate e sono cadute le ultime gocce di pioggia.

Forti piogge sono cadute su gran parte degli Emirati Arabi Uniti dalla fine di martedì 16 aprile a mercoledì 17 aprile. Dubai, la città più popolosa del Paese, ha registrato l’equivalente di una pioggia annuale in sole 12 ore, con le aree più a est che hanno registrato quasi due anni di pioggia in meno di 24 ore.

Forti piogge hanno colpito le aree a nord e ad est della capitale Abu Dhabi. Erano comuni precipitazioni totali da 4 a 8 pollici (da circa 100 a 200 mm), ma in alcune località sono stati registrati quasi 10 pollici (250 mm).

Le acque alluvionali sono aumentate rapidamente e sono state lente a ritirarsi a causa del diluvio storico, che è stato l'evento più estremo del paese da quando sono iniziate le registrazioni 75 anni fa.

Meno di due giorni dopo la diminuzione delle precipitazioni, il satellite Landsat 9 è passato sugli Emirati Arabi Uniti venerdì 19 aprile, catturando immagini di grandi pozze d'acqua alluvionali. Il satellite raccoglie immagini dettagliate della superficie terrestre ed è gestito dalla NASA e dall'US Geological Survey.

Le pozzanghere blu scuro nelle immagini sopra evidenziano le acque alluvionali in netto contrasto con la terra normalmente asciutta della zona, che appare marrone chiaro o marrone chiaro. L'inondazione mostrata è avvenuta nella parte meridionale di Dubai, ma il nucleo centrale altamente urbanizzato della città non è raffigurato.

Queste immagini sono state catturate utilizzando i prodotti in falsi colori di Landsat 9 per far risaltare la presenza dell'acqua sulla terraferma. I colori mostrati non sono esattamente come appaiono a chi guarda dallo spazio, ma rendono più facile individuare le differenze sulla Terra.

Il satellite ha anche catturato le gravi inondazioni ad Abu Dhabi. Piccoli corpi d'acqua poco profondi appaiono di colore azzurro. Le pozze d'acqua più grandi e profonde sono di colore blu scuro.

Anche gran parte della terra secca e marrone assume un colore verde chiaro dopo la pioggia. Ciò probabilmente indica che il terreno in molte aree tratteneva l’umidità dalla pioggia, anche se non era completamente sommerso.

Le immagini satellitari catturano la città di Abu Dhabi prima (a sinistra) e dopo (a destra) le inondazioni storiche. -NASA

Anche se queste immagini potrebbero non aver colto la peggiore portata mai vista delle inondazioni del paese, forniscono un’istantanea straordinaria dell’entità della tempesta che ne è seguita.

Le forti piogge sono state collegate a un sistema di tempeste più ampio della scorsa settimana che ha attraversato la penisola arabica e si è spostato attraverso il Golfo di Oman. Questo stesso sistema provocò anche inondazioni mortali La vicina Amman.

Eventi di forti piogge come questi stanno diventando più comuni man mano che l’atmosfera si riscalda al cambiamento climatico provocato dall’uomo. Un'atmosfera più calda è capace di questo Assorbe più umidità Come un asciugamano e poi sbattilo sotto la pioggia battente.

Di conseguenza, le aree aride che non dispongono delle infrastrutture per gestire le forti piogge rischiano di subire gravi inondazioni.

I veicoli attraversano le acque alluvionali causate dalle forti piogge a Dubai giovedì. – Christopher Pike/AP

Per ulteriori notizie e newsletter della CNN, crea un account su CNN.com