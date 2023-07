Pellegrini somali muoiono in Arabia Saudita e alcuni risultano dispersi

Pellegrini somali muoiono in Arabia Saudita e alcuni di loro risultano dispersi – Ministro



MogadiscioE Somalia – Il ministro delle dotazioni e degli affari religiosi Mukhtar Robow ha dichiarato in una dichiarazione che almeno quattro pellegrini somali sono morti in Arabia Saudita durante la stagione dell’Hajj quest’anno, aggiungendo che altri 60 si sono ammalati, ma la maggior parte di loro si è ripresa in tempo dopo aver ricevuto cure mediche.

Ogni anno, molti credenti musulmani si recano alla Mecca in Arabia Saudita e in altre città per i festival dell’Hajj, con milioni di partecipanti all’evento. Nella maggior parte dei casi, i pellegrini muoiono a causa della fuga precipitosa nell’area di lavoro a causa del sovraffollamento, e recentemente i paesi ospitanti hanno cercato di ridurre queste tragedie.

Parlando dalla città santa della Mecca, Robow, che ha denunciato al-Shabaab alcuni anni fa dopo aver prestato servizio come vice leader, ha affermato che i pellegrini somali hanno dovuto affrontare una serie di sfide, tra cui ritardi nel servire il pranzo che da allora sono stati risolti.

Ha aggiunto che, nonostante gli ostacoli, quest’anno un buon numero di somali ha partecipato ai festival dell’Hajj, con un totale di 11.650 persone che hanno viaggiato fuori dal paese. Ha aggiunto che c’erano somali di altri paesi, per lo più rifugiati, che hanno partecipato all’evento.

Negli ultimi mesi, la Somalia ha investito molto nella religione come strategia per combattere il reclutamento di militanti di Al-Shabaab, con l’approccio ideologico che è una delle pratiche adottate dal presidente Hassan Sheikh Mohamud per sconfiggere i militanti. Studiosi religiosi lavorano a stretto contatto con il governo per predicare contro l’estremismo violento.

Il governo somalo ha insistito sul fatto che i religiosi sono importanti nella lotta contro al-Shabaab. Nel suo governo, Hassan Sheikh Mahmoud ha deliberatamente scelto Mukhtar Robow, un ex leader giovanile, come ministro delle dotazioni per aiutare a diffondere il messaggio di dissenso in tutto il paese.

I militanti di Al Shabaab hanno combattuto per 16 anni per rovesciare il fragile governo federale della Somalia sostenuto dalle Nazioni Unite, ma gli sforzi concertati delle forze di sicurezza hanno tenuto a bada i militanti. Tuttavia, al-Shabaab controlla ancora vaste aree rurali nella Somalia centrale e meridionale.

GAROWE in linea