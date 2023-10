SAPS e Dirco hanno speso ciascuno quasi 180 milioni di Rand per il 15° vertice BRICS di agosto.

Dettagli sul costo di hosting del 15 tenutosi di recente sì Il vertice dei BRICS è apparso.

Il Dipartimento per le Relazioni Internazionali e la Cooperazione ha speso poco più di 100 milioni di Rand per l’evento.

Il SAPS ha anche speso 75 milioni di rand per garantire la sicurezza al vertice.

La deputata del procuratore distrettuale Emma Louise Powell ha posto un’interrogazione parlamentare scritta al ministro delle Relazioni internazionali Naledi Pandor sul costo per ospitare il vertice.

Pandor ha risposto che le spese sostenute dal Dipartimento per le Relazioni Internazionali e la Cooperazione (Dirco) per ospitare il vertice ammontano a R104.350.405,79.

Pandor ha aggiunto che Dirkko non ha contribuito finanziariamente all’ospitare il forum parlamentare dei BRICS.

In dichiarazioneLouise Powell ha affermato che il vertice di tre giorni è costato ai contribuenti sudafricani almeno R180 milioni.

“Questa spesa grottesca è un calcio nei denti per i cittadini sudafricani che sono lasciati a se stessi in un paese con i tassi di criminalità e disoccupazione più alti al mondo”, ha affermato.

Lei ha aggiunto:

Questi milioni, che sono stati spesi per un programma di dialogo, avrebbero potuto essere spesi per affrontare la soffocante crisi del costo della vita con cui i sudafricani stanno attualmente lottando.

Dato che non esiste un unico accordo commerciale BRICS, Louise Powell ha affermato che è dubbio che il Sudafrica sarà in grado di trarre benefici economici tangibili dall’alleanza.

“Al contrario, l’allineamento del Sudafrica all’interno del blocco BRICS in espansione – che ora include dittature teocratiche come l’Iran – potrebbe mettere a repentaglio le relazioni esistenti con i nostri maggiori partner commerciali in Occidente”, ha aggiunto.

“Negli ultimi anni, circa il 77% degli investimenti esteri diretti in Sud Africa provengono da tre principali mercati occidentali. Naturalmente, l’ANC non lo riconoscerà perché non è nel suo interesse politico farlo.”

Secondo il ministro della polizia Bheki Cele, per il vertice sono stati dispiegati più di 5.000 agenti e utilizzati 700 veicoli.

Cele ha anche risposto a un’interrogazione parlamentare scritta del procuratore distrettuale sui costi di polizia per l’evento.

“Un totale di 5.234 membri del Servizio di Polizia SAPS (SAPS) sono stati schierati durante il vertice e sono stati utilizzati un totale di 726 veicoli SAPS. È stata spesa una somma di circa R75.000.000. Non vi è stata alcuna sicurezza aggiuntiva in relazione al vertice “, ha detto Cele all’inizio di questo mese.