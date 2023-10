Arrestato in Francia l’oligarca russo Alexei Kuzmichev

L’oligarca russo Alexei Kuzmichev, comproprietario del sanzionato Alpha Group, è stato arrestato in Francia con l’accusa di evasione fiscale, riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni. Kuzmichev è uno dei pochi russi sanzionati rimasti in Europa occidentale durante l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Secondo il quotidiano francese le MondeLa Procura finanziaria nazionale francese ha presentato diverse accuse contro gli oligarchi russi, tra cui frode fiscale e violazione delle sanzioni dell’UE.

Lunedì sera, le forze dell’ordine hanno arrestato Kuzmichev sulla Costa Azzurra a Saint-Tropez. Tuttavia, non è chiaro come sia arrivato lì, poiché le sanzioni includono il divieto di entrare nell’Unione Europea.

In teoria le sanzioni avrebbero dovuto portare al sequestro delle proprietà degli oligarchi e al divieto del loro ingresso nell’Unione europea, ma una fonte vicina a Kuzmichev ha detto ai giornalisti che si trovava in Francia poco dopo l’imposizione delle sanzioni.

L’UE ha aggiunto Kuzmichev alla lista dei cittadini russi sanzionati nel marzo 2022, subito dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte di Mosca. Oltre all’Unione Europea, anche il Regno Unito e gli Stati Uniti gli hanno imposto sanzioni.

Le autorità hanno confiscato due yacht del valore di oltre cinque milioni di euro (5,3 milioni di dollari) appartenenti a Kuzmichev, che afferma di avere legami familiari in Francia, nel marzo 2022 a causa delle sanzioni dell’UE, ha detto una fonte. Agenzia di stampa francese puntuale.

Secondo una fonte vicina al caso, Kuzmichev ha presentato ricorso per revocare le sanzioni imposte dall’Unione europea. La decisione dovrebbe essere presa il 15 novembre.

READ Lo studio: M'sia si è classificata al terzo posto nell'elenco dei paesi che hanno maggiori probabilità di morire sulla strada Maggiori informazioni su questo argomento L’Ucraina conferma che l’attacco congiunto aereo e marittimo ha distrutto il principale sistema di difesa aerea russo

Le affermazioni del Cremlino secondo cui l’attacco ucraino alla Crimea di lunedì è fallito e tutti i missili in arrivo sono stati abbattuti sono contestate da Kiev e da altri commentatori.

Furono perquisiti la villa di Kuzmichev a Saint-Tropez e un appartamento a Parigi. Alle perquisizioni hanno partecipato circa 60 persone e sul terreno sono stati rinvenuti “pacchi di denaro”.

In Europa è considerato “una delle persone più influenti in Russia” e ha stretti legami con Vladimir Putin. Oligarca è anche uno dei principali azionisti di Alpha Group, che ha co-fondato con un amico universitario. Del gruppo fa parte Alfa Bank, una delle più grandi società imponibili in Russia. Inoltre, la rivista Forbes lo ha classificato come uno degli uomini più ricchi della Russia.

Secondo il custodeIl portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto martedì che Mosca si impegna a difendere i diritti di Kuzmichev non appena Parigi fornirà informazioni dettagliate sul suo caso.

L’UE ha riferito che il titolare del passaporto cipriota è stato sanzionato dall’UE nel marzo 2022 per “aver sostenuto attivamente materialmente o finanziariamente e aver beneficiato dei decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina”. custode.