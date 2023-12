Nel contesto della crescente corruzione, la maggior parte degli africani afferma di rischiare ritorsioni se parla apertamente, rivela il nuovo rapporto panafricano Afrobarometer

La maggioranza degli africani afferma che la corruzione nel loro Paese è in aumento, che il governo sta fallendo negli sforzi per combatterla e che i cittadini comuni rischiano ritorsioni se denunciano la corruzione alle autorità, rivela l’ultimo rapporto panafricano di Afrobarometer.

Il rapporto Afrobarometro è stato pubblicato prima della Giornata internazionale contro la corruzione (9 dicembre) e si basa su sondaggi rappresentativi a livello nazionale in 39 paesi africani.

I risultati mostrano che tra le principali istituzioni pubbliche, la polizia è ampiamente percepita come corrotta. Un gran numero di cittadini ha riferito di aver dovuto pagare tangenti per ottenere assistenza dalla polizia o evitare problemi con la polizia, nonché per ottenere documenti governativi e servizi nelle strutture sanitarie e nelle scuole.

Le valutazioni dei cittadini variano ampiamente da paese a paese, con Gabon, Sud Africa, Nigeria, Liberia e Uganda tra i paesi con i peggiori risultati in termini di corruzione percepita nelle principali istituzioni pubbliche, mentre Seychelles, Capo Verde, Tanzania e Mauritius risultano essere i i paesi con i risultati peggiori in termini di corruzione nelle istituzioni.

Sondaggi Afrobarometro

Afrobarometer è una rete di ricerca panafricana apartitica che fornisce dati affidabili sulle esperienze africane e valutazioni di democrazia, governance e qualità della vita. Dal 1999 sono stati completati nove cicli di indagini in un massimo di 42 paesi. Le indagini del nono ciclo (2021/2023) coprono 39 paesi.

I partner nazionali di Afrobarometer conducono interviste faccia a faccia nella lingua scelta dall’intervistato con campioni da 1.200 a 2.400 adulti che producono risultati a livello nazionale con un margine di errore da +/- 3 a +/- 2 punti percentuali a 95 % livello di confidenza.

Fare clic su questo collegamento per Accedi al rapporto completo dell’Afrobarometro.

