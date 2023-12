La decisione della Corte Suprema del Colorado esclude Trump dal ballottaggio statale

Donald Trump squalificato dalle primarie in Colorado, dice la sentenza Gli sforzi di Donald Trump per ribaltare le elezioni del 2020 non potranno partecipare alle primarie del 2024, ha stabilito la Corte Suprema del Colorado.

WASHINGTON – Martedì la Corte Suprema del Colorado ha stabilito che l’ex presidente Donald Trump potrebbe non comparire alle primarie presidenziali di quello stato l’anno prossimo, la prima volta che la corte ha abbracciato la teoria secondo cui l’ex presidente si sarebbe squalificato da un secondo mandato cercando di ribaltare un’elezione 2020. Elezioni.

“Il presidente Trump non è qualificato per ricoprire la carica di presidente”, ha scritto il tribunale statale nella sua sentenza. Opinione non firmata. “Poiché non è idoneo, sarebbe illegale ai sensi della legge elettorale che il Segretario lo includesse come candidato alle primarie presidenziali”.

La corte del Colorado, che ha votato 4-3, ha detto che manterrà la sua sentenza fino all’inizio di gennaio, dando a Trump il tempo di appellarsi alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Trump quasi sicuramente lo farebbe, il che porrebbe una questione storica davanti alla più alta corte della nazione – e rimetterebbe ancora una volta le questioni legali che circondano l’ex presidente nelle mani dei giudici.

O’Connor: Il presidente Joe Biden ricorda l’eredità di Sandra Day O’Connor

Tra le questioni ampiamente dibattute figurano la formulazione della clausola costituzionale sull’insurrezione e se Trump abbia incitato all’insurrezione quando i suoi sostenitori hanno preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021.

Un giudice del distretto del Colorado ha stabilito il mese scorso che Trump “si è impegnato in un’insurrezione” incitando la folla che ha preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti, ma che Fornire il quattordicesimo emendamento Ciò che è vietato ad alcuni funzionari coinvolti nella ribellione non si applica al presidente.

Ma la Corte Suprema del Colorado ha annullato la sentenza.

“Non raggiungiamo queste conclusioni alla leggera”, ha scritto la corte. “Siamo consapevoli della portata e del peso delle questioni che abbiamo davanti. Siamo anche consapevoli del nostro dovere solenne di applicare la legge, senza timore o favore, e senza lasciarci influenzare dalla reazione del pubblico alle decisioni che la legge ci impone di prendere. portata.”

Questa reazione è stata rapida.

“Non sorprende che la Corte Suprema del Colorado, nominata dai democratici, si sia pronunciata contro il presidente Trump, sostenendo il piano di un gruppo di sinistra finanziato da Soros di interferire nelle elezioni per conto del truffatore Joe Biden rimuovendo il nome del presidente Trump dalla scheda elettorale e annullando il voto. .” “Gli elettori del Colorado hanno il diritto di votare per il candidato di loro scelta”, ha detto in una nota il portavoce della campagna di Trump, Stephen Cheung.

Cheung ha promesso che Trump si appellerà “rapidamente” alla Corte Suprema.

Ciò impedirebbe l’effetto pratico della decisione del tribunale statale e i funzionari statali sarebbero comunque tenuti a includere il nome di Trump nella scheda elettorale fino a quando la Corte Suprema degli Stati Uniti non si pronuncerà.

La corte del Colorado è il primo stato a pronunciarsi esplicitamente contro Trump in questo caso. I tribunali di molti altri stati – tra cui Minnesota, Michigan e New Hampshire – hanno respinto simili rivendicazioni legali nelle ultime settimane.

Lo è la causa del Colorado, intentata dal gruppo di controllo Citizens for Responsibility and Ethics a Washington Una delle dozzine in circolazione in tutto il paese.

“La decisione odierna del tribunale conferma ciò che i nostri clienti hanno affermato in questa causa: che Donald Trump è un insurrezionalista che si è privato della carica”, ha affermato il presidente di CREW Noah Bookbinder. “Non è solo storico e giustificato, è necessario proteggere il futuro .” La democrazia nel nostro Paese”.

I repubblicani condannano la decisione e i gruppi progressisti sostengono il tribunale statale

Lo stesso Trump, che negli ultimi mesi ha ripetutamente attaccato le affermazioni del 14° emendamento, non ha detto nulla sulla decisione durante una manifestazione elettorale martedì a Waterloo, Iowa. Ha lasciato che fosse l’apparato repubblicano a parlare per lui.

Molti repubblicani si sono mossi rapidamente per condannare la sentenza. Il presidente della Camera Mike Johnson, repubblicano di Los Angeles, ha affermato che la risoluzione non è “nient’altro che un velato attacco partigiano” e che è fiducioso che la Corte Suprema degli Stati Uniti la metterà da parte.

“Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ad altri paesi per aver fatto esattamente ciò che ha fatto oggi la Corte Suprema del Colorado”, ha detto il senatore Marco Rubio, repubblicano della Florida, sul sito di social media X.

Anche Vivek Ramaswamy, oppositore di Trump per la nomina presidenziale repubblicana, ha condannato la sentenza, invitando i suoi rivali Nikki Haley, Ron DeSantis e Chris Christie a seguire l’esempio. Ramaswamy ha detto che si ritirerà dalle primarie del Colorado se la decisione verrà presa, e ha detto che gli altri candidati dovrebbero fare lo stesso.

Christie si è espressa rapidamente per criticare la sentenza, anche se ha ripetutamente attaccato l’ex presidente ritenendolo non idoneo a tornare in carica.

“Non credo che nessun tribunale dovrebbe impedire a Donald Trump di diventare presidente degli Stati Uniti”, ha detto Christie durante un evento nel New Hampshire. “Credo che gli elettori di questo Paese dovrebbero impedirgli di diventare presidente degli Stati Uniti”.

Ma le organizzazioni progressiste hanno elogiato la decisione, affermando che la Corte Suprema del Colorado difende lo stato di diritto.

“Oggi è una vittoria non solo per lo stato di diritto e la Costituzione, ma per tutti coloro che credono ancora che la propaganda non cambi il significato chiaro delle parole che i nostri funzionari eletti prestano giuramento mentre sono in carica”, ha affermato il direttore esecutivo Sarah Loughlin. Da ProgressNow Colorado, un’organizzazione di difesa.

Il deputato Jason Crow, un democratico del Colorado, ha difeso la decisione della Corte Suprema dello stato su X, affermando che la Costituzione “protegge il diritto di voto e esclude i candidati che abusano del processo o si impegnano in insurrezioni. Donald Trump ha fatto entrambe le cose”.