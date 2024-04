Le compagnie aeree consegnano miliardi di denaro sporco ai riciclatori di denaro globali

Ogni anno, i riciclatori di denaro incanalano 2 trilioni di dollari in guadagni illeciti nel sistema finanziario.

E un Molti di quei soldi Viaggiare in aereo, con contanti, è spesso nelle borse delle persone, ha riferito domenica (21 aprile) il Wall Street Journal.

Il rapporto citava dati di Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine E il Squadra di azione finanziaria (FATF) mostra che i viaggiatori aerei internazionali trasportano potenzialmente centinaia di miliardi di contanti riciclati ogni anno.

Secondo il rapporto, questo aumento del contrabbando aereo è il risultato dell’intensificazione del monitoraggio delle transazioni sospette da parte delle banche in seguito agli scandali di riciclaggio di denaro.

“Non puoi entrare in una banca con così tanti soldi senza essere segnalato.” Giorgio Voloshinl ACAM, un gruppo di controllo del riciclaggio di denaro, ha detto al Wall Street Journal. “Verrai arrestato alla prossima filiale.”

Funzionari e gruppi industriali affermano che spostare denaro tramite le compagnie aeree rappresenta un rischio relativamente basso per i trafficanti, osserva il rapporto.

Tra loro c'è una donna di nome Jo Emma Larvin, che fa parte di un gruppo di persone accusate di lavorare per un riciclatore di denaro degli Emirati Arabi Uniti. Le autorità affermano di aver spostato 125 milioni di dollari, principalmente tra luglio e ottobre 2020.

“Come diavolo hanno fatto a farla franca? Così tanti soldi in un periodo di tempo così breve?” Egli ha detto Ian Trubyun alto ufficiale investigativo in Gran Bretagna Agenzia nazionale anticrimine.

Uno dei motivi è che la sicurezza aeroportuale si concentra sulla sicurezza aerea e non sull’individuazione dei crimini finanziari, ha spiegato al Wall Street Journal.

Come ha scritto PYMNTS all’inizio di questo mese, questa tendenza si sta verificando nel contesto di nuovi sforzi per reprimere il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. alla fine del mese scorso, Rete per l'applicazione dei reati finanziari FinCEN ha richiesto commenti Programma di identificazione del cliente Requisiti CIP per le banche.

A febbraio il GAFI ha aggiunto nuovi paesi alla sua lista “Aumentare la sorveglianza” Kenya e Namibia si sono aggiunti alla lista mentre Barbados, Gibilterra, Uganda ed Emirati Arabi Uniti sono stati rimossi dal gruppo.

Ricerca condotta da PYMNTS Intelligence e Aggancia l'IA E l'ho trovato più del 40% Le istituzioni finanziarie (FI) stanno registrando un volume crescente di frodi e crimini finanziari. Il 70% del Fronte Islamico di Salvezza ha affermato che ora utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per combattere gli elementi negativi.

“Rivelare se qualcuno è chi dice di essere è fondamentale”, ha scritto PYMNTS. “Dati separati mostrano che il 4,6% delle transazioni sono state classificate come Frode sull'identità sintetica“.