Appena rilanciato, l’LHC ha già scoperto tre nuove particelle aliene!

Questo è chiamato “partenza volante”. Una volta in azione, il Large Hadron Collider (LHC), l’acceleratore del CERN si è già distinto scoprendo tre nuove particelle esotiche.

In effetti, questa macchina sta uscendo da un lungo periodo di latenza iniziato alla fine della sua seconda serie di prove, nel 2018. Da allora, gli ingegneri hanno lavorato duramente per prepararla al suo terzo round. Hanno strumenti e sensori notevolmente migliorati.

Ma soprattutto gli hanno dato una pillola di grande forza; Sebbene fosse già l’acceleratore di particelle più potente del mondo, ora può generare collisioni con un’energia straordinaria di 13,6 TeV, con una precisione mai vista prima in una macchina di questo tipo. Abbastanza per far salivare tutti i fisici dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN).

Tecnicamente, il mestiere era Già svegliato lo scorso aprile. Ma non c’è dubbio di partire a tutta velocità non appena ti alzi dal letto. Gli ingegneri hanno iniziato a eseguire diversi test sull’acceleratore ancora in movimento; La macchina era finalmente spinto alla crociera ieri, Giusto in tempo per celebrare il decimo anniversario della scoperta del bosone di Higgs (vedi Articolo – Merce).

Due nuove quartine e uno “strano” quintetto

L’LHC è in funzione da quattro anni e promette di rivoluzionare la fisica di base e il Modello Standard. Non c’era bisogno di chiedere! Poche ore dopo la ripresa delle operazioni e dieci anni dopo la scoperta del brillante bosone di Higgs, i ricercatori hanno già scoperto tre nuove particelle subatomiche che non erano mai state documentate prima.

Questi sono due nuovi quadrupedi e un pentaquark nuovo di zecca. Questi nomi derivano dal termine ” quark ‘, che designa a Particelle elementari di materia osservabile. Sono di questi quark che sono fatti adroni. Questi includono in particolare Protoni e neutroni che sono essi stessi componenti atomi.

Qui, come indicano i loro nomi, queste particelle contengono rispettivamente quattro e cinque quark, più dei protoni e dei neutroni, che ne hanno solo tre. Quindi, queste sono le particelle che i ricercatori descrivono comeuno sconosciuto. Il pentaquark è un’eccezione nel gruppo del CERN.

I quark sono divisi in sei.Sapori“, una proprietà che permette di distinguere diversi gruppi di particelle. I fisici hanno dato a questi sapori nomi piuttosto particolari, vale a dire Alto, Basso, Strano, Affascinante, Bellezza e Verità. In questo caso, il famoso pentaquark appena scoperto all’LHC è Il primo a presentare a Strano quark.

Il “Zoo delle particelle 2.0“

Tuttavia, queste non sono scoperte rivoluzionarie come quelle del bosone di Higgs. Inoltre, queste non sono le prime particelle prodotte dall’LHC. Lontano da questo. Ma rimane momento magico Per le forze del CERN, secondo Fabiola Guianotti, direttore generale della fondazione, perché questo indica un fatto Un diluvio di dati scientifici rivoluzionari.

Questa non è un’esagerazione. Nel loro comunicato stampa, i ricercatori hanno spiegato che si aspettano di recuperare tanti dati durante questo terzo round di quattro anni come hanno fatto durante 13 anni di lavoro!



” Stiamo vivendo un periodo di scoperta simile a quello degli anni ’50, quando abbiamo scoperto lo “zoo delle particelle” che alla fine ci ha portato al modello degli adroni e dei quark negli anni ’60. Niels Tuning, coordinatore di LHC, spiega. “ Stiamo creando un Particle Zoo 2.0 «È eccitato.

E con un po’ di fortuna, le risposte ad alcune delle domande scottanti che tormentano i fisici per decenni saranno nascoste in questo zoo 2.0. In ogni caso, quello che è certo è che gli specialisti avranno il loro lavoro da fare per i prossimi quattro anni!