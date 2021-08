WhatsApp ha preso una decisione epocale prendendo di mira milioni di telefoni Android in tutto il mondo e darà agli utenti l’opportunità di sfruttare qualcosa che avrebbe dovuto essere offerto molto tempo fa. Ti ho già detto che WhatsApp sta lavorando da tempo sulla possibilità di crittografare i backup, anche quando vengono caricati su Google Drive da telefoni Android, cosa che ora non viene introdotta, in quanto si accede ai dati in essi contenuti come appena arrivano.

WhatsApp è stato criticato per anni per essersi rifiutato di implementare questa funzionalità, ma alla fine ha deciso di farlo, ma ne offre di più per gli utenti di tutto il mondo. WhatsApp sembra volere la crittografia completa compresi i backup salvati nei telefoni Android, sfruttano la crittografia parziale, ma non come quella progettata per i backup inviati a Google Drive.

WhatsApp: la decisione che prende di mira milioni di telefoni Android

WhatsApp otterrà una nuova voce nell’elenco dei backup che indica agli utenti se i loro backup sono crittografati localmente e non solo quando vengono inviati allo spazio di archiviazione in Google Drive. Menzionare il fatto che i backup sono crittografati anche quando vengono salvati localmente nei telefoni Android è un’ottima mossa che fa WhatsApp, con la quale gli utenti hanno più sicurezza anche per i dati salvati localmente.

WhatsApp non ha una funzionalità simile negli iPhone, ma esiste un livello di sicurezza completamente diverso progettato per proteggere i dati anche quando l’applicazione stessa non ha le proprie misure di sicurezza. Anche se, inclusi i backup inviati a iCloud da WhatsApp, verranno crittografati dopo che il sistema sarà pronto, al momento vengono archiviati non crittografati, quindi stiamo parlando di un grande cambiamento per l’iPhone.

WhatsApp ha lavorato su questi cambiamenti per molto tempo, ma quanto tempo ci vorrà per presentarli agli utenti di tutto il mondo, finora nessuno lo sa.